Poté přední česká křídelnice zakusila angažmá v USK Praha, s nímž před sedmi roky vybojovala titul v Eurolize. Okusila taky tureckou a francouzskou ligu. „Je to dlouho, co jsem za Žabiny hrála. Ale když jsem na palubovce byla jako soupeř, viděla jsem na tribuně spoustu známých tváří, které jsem potkávala i dříve. Líbí se mi, že v Žabinách propagují rychlý styl basketbalu, nestaví hru na jednoho dva hráče a každý může být lídrem týmu. Také se mi líbí, že zapojují do hry mladé hráčky,“ ocenila jedenatřicetiletá basketbalistka.