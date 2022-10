Klub přivábil třeba 196 centimetrů vysokou americkou pivotku Elissu Cunaneovou, bosenskou reprezentantku Nikolinu Kněževičovou, po pěti letech se do Žabovřesek vrátila česká reprezentační pivotka Alena Hanušová. „Ještě nám chybí kvůli rekonvalescenci. Dychtivě na ni čekáme, protože sice teď máme pod košem mládí a dravost, ale odešly nám velké zkušenosti, které právě ona představuje,“ poznamenal trenér Viktor Pruša, jenž v Žabinách načne už sedmou sezonu.

V Brně skončila třeba zkušená slovenská pivotka Anna Jurčenková, která se vydala do Piešťan, litevská reprezentantka Monika Grigalauskytéová zamířila zase do Turecka. Sarah Beránková přestoupila do Olomouce. „Povedlo se nám ale udržet Briu Holmesovou, za což jsme moc rádi,“ připomenul eso brněnského týmu Šír.

V minulém ročníku Žabiny překvapily při své premiéře v EuroCupu postupem mezi šestnáctku nejlepších, obhajoba ovšem bude přetěžká. „Jsem hodně opatrný. Dost jsme se namlsali, ale loni jsme měli hodně hratelnou skupinu. Teď nás čeká finalista francouzské ligy Lyon, z kvalifikace nejspíš postoupí Montpelier, který hrál Euroligu a pak je tam šestý tým španělské ligy San Sebastian. Když jsem viděl soupeře, říkal jsem si, že máme euroligovou skupinu,“ varoval Pruša.

KP Brno bez reprezentantek výhru na Grand Prix Brno neobhájilo, třikrát prohrálo

Cestu EuroCupem zahájí jeho svěřenky 26. října domácím soubojem s vítězem kvalifikačního dvojduelu, kterým by měl být zmíněný Montpelier.

EuroCup tentokrát bude pro Žabiny jedinou evropskou soutěží, v níž se představí. Titul v EWBL obhajovat nebudou. „Z časových ani sportovních důvodů se nám to nevyplatí,“ objasnil Šír.

Místo toho si Žabiny zahrají federální pohár. „Chceme vybojovat medaili. Slovenské celky jsou ale nevyzpytatelné,“ přiznal první muž klubu.

Házenkáři KP Brno i s mladíkem v bráně zabrali. Naplno bodovali podruhé

Česká liga startuje Žabinám v sobotu, kdy si zahrají od pěti hodin odpoledne v domácí hale Rosničce s úřadujícím bronzovým týmem soutěže Hradcem Králové. „Hradec bude tradičně silný a zabojuje o medaili,“ předpověděl Pruša.

V přípravě si jeho svěřenkyně dopřály konfrontace převážně s euroligovými nebo eurocupovými celky s bilancí čtyř výher a čtyř porážek. „Někdy to byl z naší strany chaos, ale taky se nám povedly pohledné úseky a momenty. Věřím, že se budeme ještě každý zápas zlepšovat,“ přála si Lenka Šoukalová, která bude druhý rok po sobě kapitánkou Žabin.