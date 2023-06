Před pár dny ohlásily příchod nového asistenta trenéra Michala Martiška, nyní už basketbalové Žabiny mají i první letní posilu do hráčského kádru. Z ostravského klubu míří do druhého celku uplynulého ročníku české nejvyšší soutěže Adéla Smutná, která alternuje na pozici křídelnice a pivotmanky. „Věřím, že se nám povede uhrát ty nejlepší výsledky a budeme mít úspěšnou sezonu,“ předsevzala si Smutná.

Adéla Smutná (v bílém) je první letní posilou brněnských Žabin. | Foto: SBŠ Ostrava

Třiadvacetiletá hráčka posledních sedm sezon hájila barvy ostravského týmu, ve kterém se vypracovala v jednu z hlavních opor. Od nového ročníku už ale obleče dres Žabin. „S trenérem Viktorem Prušou se známe dlouho a těším se, až pod ním budu hrát. Žabiny jsou velmi kvalitní tým, jsem ráda, že hrají evropskou soutěž, podle toho jsem se vlastně i rozhodovala,“ podotkla Smutná.

Ve své kariéře už česká reprezentantka stihla okusit i zahraniční angažmá, v týmu Northwest College si zahrála americkou ligu, po ostravském vypadnutí z letošního play-off odjela ročník dohrát do italského Empoli.

Přes svůj mladý věk Smutná zvládla získat již početné množství cenných medailí, v roce 2015 například byla členkou reprezentačního výběru do šestnácti let, který v Portugalsku ovládl juniorské mistrovství Evropy. Letos jí jen těsně unikl bronz z českého poháru, Ostrava skončila na čtvrté příčce. „Na tyto zápasy Final Four, kdy jsme skončily čtvrté, asi nikdy nezapomenu. Přišly jsme o medaile a to celkem mrzí,“ nastínila 183 centimetrů vysoká basketbalistka.

Se Žabinami hodlá Smutná dosáhnout dalších úspěchů, Brňanky v příští sezoně čeká náročný program, kromě ligových zápasů a utkání domácího poháru si opět zahrají i EuroCup. „Že se můžu věnovat jen tomu, co mám ráda, a hrát i evropské soutěže, byl můj sen. Jsem šťastná, že se mi plní,“ dodala.

