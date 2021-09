Patnáct let letos uplynulo od opojné chvíle, kdy Žabiny Brno vystoupaly na evropský basketbalový Olymp a triumfovaly v prestižní Eurolize. Po dlouhých hubených letech a velkém výkonnostním pádu se brněnský klub postupně znovu šplhá nahoru. V půlce října vstoupí do druhé nejprestižnější kontinentální soutěže EuroCupu, která je jen dalším krůčkem zpátky k vrcholu.

Žabiny Brno vstupují do nového ročníku s velkými ambicemi. | Foto: Deník/Roman Dušek

„V české lize nastupujeme pořád dokola se stejnými soupeři. Takto si zahrajeme těžké zápasy proti kvalitním soupeřům a mladé hráčky naberou potřebné zkušenosti. Do dvou nebo tří let chceme hrát Euroligu. Věřím, že to není nereálné,“ pravil generální manažer a majitel klubu Radek Šír.