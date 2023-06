Žabiny získaly mistrovskou posilu, z USK do Brna míří reprezentantka Sklenářová

Další kvalitní posilu získaly před novou sezonou basketbalové Žabiny. Do brněnského klubu míří Simona Sklenářová, která poslední čtyři ročníky hájila barvy pražského USK a aktuálně se snaží prorazit do dvanáctičlenné reprezentační nominace pro blížící se mistrovství Evropy. „Cítila jsem, že potřebuju nový impuls. Žabiny jsem si vybrala, protože věřím, že to je správný krok v mé kariéře, který mě posune o kus dál,“ řekla třiadvacetiletá hráčka.

Basketbalistka Simona Sklenářová (s míčem) míří z USK do Žabin. | Foto: ZVVZ USK Praha