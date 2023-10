Už v pátek vyrazily Žabiny k duelu třetího kola Ženské basketbalové ligy, v generálce na úvodní duel EuroCupu zamířily na palubovku Slovanky. Po dvou napínavých duelech tentokrát Brňanky své soupeřky jasně předčily, rychle si vypracovaly výrazný náskok a nakonec zvítězily 94:63.

Basketbalistky Žabin (v zeleném) zvítězily na palubovce Slovanky 94:63. | Foto: BK Žabiny Brno

Žabiny proti pražskému klubu sahaly po prvním stobodovém přídělu v nové sezoně, nakonec se však zastavily na číslovce 94. „Odehráli jsme tentokrát spíš dva zápasy. Prvních třicet minut jsme předváděli výborný basketbal, holky byly koncentrované v útoku i v obraně. V poslední čtvrtině jsme ale polevili a dokonce jsme ji prohráli,“ hodnotil asistent trenéra Žabin Michal Martišek.

Právě poslední desetiminutovka je pro brněnský tým jediným negativem pátečního duelu. V prvních třech čtvrtinách nasázel soupeřkám postupně 29, 26 a 29 bodů, pak se ale zasekl a do závěrečné sirény připsal už jen deset bodů. „Ačkoliv jsme na to holky upozorňovali, tak se nám stalo to stejné, co jsme zažili proti Chomutovu. Nebavíme se o tom, že potřebujeme vyhrávat o šedesát bodů, o to nejde. Potřebujeme ale udržet koncentraci po celých čtyřicet minut,“ podotkl Martišek.

Na úvodní porážku tak Brňanky zareagovaly dvěma výhrami a šplhají se do špičky ŽBL. Ve čtvrtek už rozehrají i novou sezonu EuroCupu, na úvod je čeká domácí duel se španělským klubem Cadi La Seu. „Je třeba, abychom neopakovali stejné chyby. Zvlášť v těžkých zápasech by se nám to mohlo vymstít,“ varoval asistent kouče Viktora Pruši.

Slovanka - Žabiny Brno 63:94

Čtvrtiny: 16:29, 13:26, 15:29, 19:10.

Body Žabin: Záplatová 15, Cunaneová 14, Kneževičová 14, Stoupalová 13, Kytlicová 11, Smutná 10, Sklenářová 10, Buřtová 3, Čechová 2, Mezihoráková 2.