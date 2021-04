Deník Rovnost se podíval na klíčové faktory úspěchu Žabin navzdory tomu, že podstatným způsobem snížily rozpočet.

KONCEPCE. V těžké době nadvlády čínského viru se Žabiny mohly opřít o fungující a loajální partu mladých hráček, které jsou v klubu doma.

Odešly sice hvězdné Kateřina Zohnová a Petra Záplatová, ale zůstala třeba reprezentantka Beáta Adamcová, spolehlivá Michaela Vacková nebo kapitánka Klára Křivánková. Kolem nich se zformovala parta mladých šelem. „Hráčky jsou spolu dlouho a všechny vědí, co mají dělat. Ostatní týmy obvykle kádr každoročně dost mění. V těžkých chvílích třeba v sérii s KP se dokázaly stmelit,“ pravil Pruša.

Na rozdíl od předcházejících let vsadily Žabiny pouze na české basketbalistky, v kádru po letech neměly jedinou cizinku. „Je to výhoda třeba v tom, že člověk může rychle komunikovat a nezdržuje se překladem do angličtiny. Nicméně v minulosti jsme měly v týmu vynikající cizinky jako Marques Webbovou, která byla skvělá v kabině,“ vzpomenula Adamcová.

BOJOVNOST. Souvisí s předcházejícím bodem. Stmelená parta mladých holek nechá na palubovce duši, aby se prokousala k úspěchu. „Žabiny chtěly v každém zápasu série uspět čtyřicet minut, naše hráčky jen takových dvacet. Až v posledním utkání jsem viděl nejvíc snahy,“ přiznal po sérii o bronz trenér KP Dušan Medvecký.

VÝVOJ HRÁČEK. Nejen bojovnost a koncepce stojí za úspěchem celku ze Žabovřesek. Ten také prokázal svou kvalitu. Kromě zmíněných opor Adamcové nebo Vackové vyrostly další osobnosti jako Natálie Stoupalová, která si ve dvaadvaceti letech odbyla reprezentační debut, nebo talentovaná Eliška Hamzová.

Dcera legendy Žabin Romany Hamzové v devatenácti letech patřila mezi nejproduktivnější hráčky. V sérii o bronz nasbírala ve třech zápasech pětapadesát bodů. „Strašně moc se o ní mluví a ta série jí vyšla, má před sebou velkou budoucnost, jenže pořád musí hodně pracovat. Určitě to celé nebylo jenom o ní, ale o celém týmu,“ doplnil trenér Žabin.