Odlišný ročník, stejná finálová dvojice. Basketbalistky brněnských Žabin po roce opět v boji o trofej vyzvou USK Praha a proti suverénovi Ženské basketbalové ligy hodlají usilovat o historický zápis do historie. Série startuje v pátek od šesti hodin večer duelem v Praze, v neděli se pak pokračuje v brněnské hale Rosnička.

Basketbalistky brněnských Žabin (v bílém) v pátek odstartují finálovou sérii proti USK Praha. | Foto: BK Žabiny Brno

Šestnáct titulů z české nejvyšší soutěže, z toho dvanáct v řadě. A hlavně neskutečných 269 ligových výher v řadě. Taková je bilance USK, pražský celek je zdánlivě nepřemožitelným hegemonem posledních let.

Přesto Žabiny nechtějí před začátkem finálové série skládat zbraně a hodlají se s favoritkami rvát o každý bod. Navíc mohou těžit z pro ně netradiční role, kdy do utkání vstoupí jako jasné outsiderky. „Nemáme co ztratit, do série nejdeme v pozici favorita. A proto doufám, že se tato pro nás ojedinělá role projeví v pozitivním nastavení a přístupu týmu,“ podotkl kouč Žabin Viktor Pruša.

Jeho svěřenky zatím letošním play-off také proletěly bez ztráty jediného zápasu, proti Ostravě i Chomutovu nedopustily žádné větší drama.

Po dvanáctidenní pauze bez zápasů jsou brněnské basketbalistky nažhavené na první duel série, který hostí USK. „Dvanáctidenní pauza je pro play-off nezvyklá, vyřadila nás trochu z rytmu. Na konfrontaci po delší odmlce se ale v rámci finále těšíme,“ ujistil Pruša.

Ten společně s dalšími členy realizačního kádru mohl v posledních dnech detailně nastudovat hru USK, pražský tým se totiž účastnil Final Four Euroligy, kde obsadil čtvrté místo. „I přes nezdar USK ve Final Four Euroligy je potřeba si uvědomit jeho kvalitu a stát nohama na zemi. Máme svůj zápasový plán a další cíle, jejichž splnění bereme jako osobní výzvu,“ doplnil brněnský trenér.

Pro Žabiny půjde o třetí finálovou účast v letošní sezoně, už dříve ovládly domácí i Federální pohár. V ligovém finále, hraném na tři vítězná utkání, však Brňanky mají nejsložitější pozici, i jedinou výhrou mohou přepsat historické statistiky.

Rozpis finálové série ŽBL:

1. utkání: pátek 21. dubna, 18.00: USK Praha - Žabiny Brno

2. utkání: neděle 23. dubna, 17.00: Žabiny Brno - USK Praha

3. utkání: středa 26. dubna, 20.15: USK Praha - Žabiny Brno.