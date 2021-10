Druhé vítězství v EuroCupu si připsaly basketbalistky Žabin Brno. Na domácí palubovce zdolaly německý celek Rutronik Stars Keltern vysoko 90:60. Dvoucifernou hranici bodů překročila hned pětice brněnských hráček.

Basketbalistky Žabin (v bílém) zdolaly Keltern o třicet bodů. | Foto: Facebook Žabiny Brno

Žabinám vyšel hlavně vstup do utkání, po deseti minutách vedly 24:7 a do šaten k poločasové přestávce odcházely domácí basketbalistky s náskokem pětadvaceti bodů. „Nezačaly jsme příliš dobře a Brno získalo náskok dvaceti bodů od samého začátku, to dokázalo udržet. Snažily jsme se bojovat a ukázat, co v nás je, ale nestačilo to. Také nám chyběly některé hráčky. Nevím, co k tomu více říct, tento zápas jsme chtěly vyhrát. Věděly jsme, že to je nejspíš naše poslední šance na postup ze skupiny. Výhru jsme potřebovaly, takže jsme velmi zklamané,“ hlesla hostující hráčka Agnieszka Skobelová.