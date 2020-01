Pouze technické problémy se světelnou tabulí trápily basketbalistky brněnských Žabin ve čtvrtfinále Českého poháru. S mladoboleslavskou Slovankou si i tak poradily hladce 102:58 a postoupily do Final Four, které se odehraje 25. a 26. ledna v Kutné Hoře.

Basketbalistky Žabin Brno (ve světlém) zvládly pohárové čtvrtfinále se Slovankou. | Foto: BK Žabiny Brno/Mirek Štěpánek

„Pro nás to byl docela pohodový zápas, podařilo se nám rozložit minuty mezi všechny hráčky, všechny přinesly na hřiště nějakou energii a nějaký nápad. Rozhodl asi rychlý protiútok a týmový výkon. To, že nefungovala tabule, je sice nestandardní, ale obě strany to myslím zvládly. Taktiku jsme tomu nijak nepřizpůsobovali, protože obecně chceme hrát rychlý basketbal a útoky zakončovat rychle,“ hodnotil utkání trenér Žabin Viktor Pruša.