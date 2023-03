Na jedné straně panuje dobrá nálada, na druhé trpké rozhořčení. Zatímco basketbalistky brněnských Žabin slaví po sobotním třetím utkání čtvrtfinálové série postup přes Ostravu v nejrychlejším možném čase, pro Královo Pole sezona nezvykle rychle končí.

Basketbalistky Žabin (v bílém) zdolaly Ostravu i potřetí a postoupily přes ni do semifinále play-off. | Foto: Žabiny Brno

Potvrdily roli favoritek a jsou v semifinále. Hráčky Žabin proti Ostravě nedopustily žádné větší drama a po výhře 3:0 na zápasy mohou vyhlížet Chomutov, se kterým se utkají v další fázi vyřazovacích bojů.

Sobotní duel měl velmi podobný scénář jako ten středeční. Brněnský celek dlouho nemohl moravskoslezskému soupeři odskočit, o výhře 83:59 rozhodl až zlepšeným výkonem ve druhé půli. „Bohužel jsme pokračovali v laxnosti a nekvalitě, které jsme započali minulý zápas. Sice jsme si připsali povinné vítězství a ukončili sérii, ale od prvního čtvrtfinálového utkání padala naše výkonnost dolů,“ nelíbilo se kouči Žabin Viktoru Prušovi.

Ten nebyl spokojený především s prvním poločasem, který domácí basketbalistky vyhrály jen o tři body. „Zbytečně jsme dělaly strašně moc ztrát a Ostravě to padalo, trestala nás. Pro nás tak bohužel zápas začal až po pauze, kdy jsme se začaly koncentrovat nejen na útok, ale i obranu,“ přiblížila nejlepší střelkyně sobotního utkání Petra Záplatová.

Před startem semifinálové série čeká na Žabiny víc než týdenní zápasová pauza, kterou Brňanky hodlají využít ke zlepšení nedokonalostí, které je ve čtvrtfinále trápily. „Hráli jsme tak, že se nám nic nemůže stát. Na útočné polovině nám vázla plynulost hry v přechodové fázi, předržovali jsme míč. Od pondělí se budeme připravovat na semifinále, zavřeme se do haly a musíme se znovu vrátit ke tvrdé práci v tréninku,“ dodal Pruša.

Krutý závěr znamená konec

Nemohlo se to sejít hůř. Téměř po celou sezonu se Královu Poli rozsáhlejší marodka vyhýbala, před začátkem play-off ale ze sestavy vypadlo hned několik hráček a svěřenky trenérky Marcely Krämerové na to doplatily velmi tvrdě – ve čtvrtfinále padly s Hradcem Králové 0:3 na zápasy.

Do série přitom vstupovaly jako mírné favoritky. Jenže od prvního utkání bylo jasné, že v okleštěné sestavě bude KP vzdorovat jen těžko. „Před play-off se nám stalo to, co nikdo nechtěl. V sezoně jsme se zdravotně držely, jenže před vyvrcholením ročníku se zranily dvě hráčky základní rotace, potom k nim přibyla nová posila Katarina Trehubová. A v úzké rotaci se špatně udržuje tempo,“ nastínila Krämerová pro klubový web.

V sobotním utkání byly Královopolanky úspěchu nejblíže. V posledních minutách mocně dotahovaly, jedenáctibodovou šňůrou i smazaly manko, jenže přišel zatraceně krutý závěr. O výhře Hradce Králové 69:67 rozhodla hostující rozehrávačka Kateřina Zeithammerová přesnou střelou dvě vteřiny před koncem.

Pro KP, které do play-off vstupovalo ze třetí pozice po základní části, tak sezona končí překvapivě brzy. „V sezoně jsme předváděly hezký basket, všechno dlouho vycházelo, potom se zraní opory a umístění tomu nebude odpovídat,“ mrzelo Krämerovou.

Čtvrtfinále play-off ŽBL - 3. zápasy:

Žabiny Brno - Ostrava 83:59

Čtvrtiny: 21:24, 15:8, 24:7, 23:19.

Body: Záplatová 20, Stoupalová 19 (+ 4 bloky a 9 doskoků), Cunaneová 13, Hamzová 10, Vondráčková 7 (+ 8 asistencí), Kneževićová 7, Vacková 5, Šoukalová 2, Buřtová 0.

Konečný stav série: 3:0.



KP Brno - Hradec Králové 67:69

Čtvrtiny: 16:15, 14:18, 16:22, 21:14.

Body: Malíková 18, A. Kopecká a Galíčková 11, E. Kopecká 9, Trehubová 8, Hynková 6, Fadrhonsová 4 - Effangová a Zeithammerová 21, Hanušová 10, fauly: 20:18, TH: 17/13:19/13, trojky: 6:8, rozhodčí: Výborný, Barták a Karabínová, 600 diváků.

Konečný stav série: 0:3.