Při historickém triumfu v Eurolize v roce 2006 tvořily kádr Žabin i tři špičkové zahraniční basketbalistky, což byl v době jejich největší slávy standard. Jenže po ní nastal v brněnském celku s drahými hvězdami z ženské NBA dlouholetý půst, který v pondělí skončil.

Žabiny Brno posílila Američanka Bria Holmesová se zkušenostmi z ženské NBA. | Foto: Los Angeles Sparks

Do Žabin zamířila Američanka Bria Holmesová, jež naposledy oblékala dres Los Angeles Sparks. „Po delší odmlce je v brněnském kádru zase hráčka z WNBA, což je pro nás velká změna a navázali jsme tím na to, že Žabiny dřív zahraniční hráčky mívaly běžně. Určitě je to dobře i pro českou ligu, protože Holmesová přichází z jedné z nejprestižnějších soutěží světa,“ řekl kouč brněnského celku Viktor Pruša.