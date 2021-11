Žabiny Brno - Londýn Lions 68:41

Čtvrtiny: 23:5, 18:19, 16:5, 11:12.

Rozhodčí: Chernovová, Petrenková (obě Rusko), Sentürková (Turecko).

Body: Stoupalová, Záplatová 14, Holmesová, Hamzová 9 – Beckford-Nortonová 13, Leonardová 8, Leedhamová 7.

A pokud ve čtvrtek vyhraje belgický celek Castors Braine v německém Kelternu, Žabiny se sice posunou ve čtyřčlenné tabulce o pozici níž, přesto s bilancí tří výher a dvou proher získají jistotu účasti v play-off druhé nejprestižnější evropské soutěže.

„Když to dopadne podle papírových předpokladů, je to už stoprocentní. Pro nás to ale ještě nekončí, jasně jsme si řekli, že chceme vyhrát i poslední zápas v Kelternu a mít co nejvíc výher, což je důležité i pro další losování,“ řekl kouč Žabin Viktor Pruša.

Jeho svěřenky ovládly středeční duel s Londýnem o sedmadvacet bodů. „Ačkoli utkání skončilo vysokým rozdílem, nerodila se výhra vůbec lehce. Hráčky jsou asi dost dobité, protože šlo o fyzický zápas a bylo v něm hodně soubojů,“ zmínil kouč.

Brňanky dominovaly už v úvodní čtvrtině, kterou vyhrály jasně 23:5. Britky v zápase zaznamenaly úspěšnost střelby za dva body jen osmadvacet procent, první dva body jim darovala až po téměř pěti minutách svou chybou Anna Jurčenková. „Když nehrajete na domácím hřišti, je to vždycky těžší. Vyplynulo to ale spíš z naší agresivní obrany, vlítly jsme na ně,“ podotkla Stoupalová.

Ta se společně s Petrou Záplatovou stala nejvíc bodující hráčkou zápasu. Obě zaznamenaly čtrnáct bodů. Přesto kromě první čtvrtiny utkání Žabiny nepřekročily v dalších dějstvích dvacetibodovou hranici.

„V ofenzivě jsme hráli ve vlnách a když Londýn věděl, že nezvládá osobní obranu, přešel k zónové, což nás zpomalilo. Vnitřní prostor byl pak plný, a to nás nutilo jít do střel z dlouhých vzdáleností,“ líčil Pruša.

Oproti prvnímu vzájemnému zápasu s britským celkem, v němž Žabiny uspěly osmibodovým rozdílem, ve středu Londýnu scházela jeho opora Holly Winterburnová. „Statisticky je jeho nejlepší střelec, přestože je velmi mladá. Možná to mělo nějaký vliv na utkání, ale její absence na kvalitě Londýnu určitě neubrala,“ sdělil trenér.

Další utkání čeká Brňanky v sobotu od pěti hodin odpoledne, když se v nejvyšší české soutěži doma utkají o vedoucí pozici s dosud stoprocentním USK Praha.