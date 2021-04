Ještě na začátku čtvrté čtvrtiny vedly domácí hráčky 60:57, ale koncovku vyrovnaného duelu zvládly lépe hradecké lvice. Střelecky se v brněnském týmů nejvíc prosadila Stoupalová se 17body, nejužitečnější hráčkou utkání se však stala hostující Marečková s 21 body a 12doskoky.

„Klobouk dolů před holkami, jejich výkon byl velmi slušný. Bohužel jsme to nedotáhli do vítězného konce. Hradec je dlouhodobě velmi dobrý tým, špička ligy, těžký soupeř. Takže nezbývá než pogratulovat soupeři a začít se připravovat na sérii o bronz,“ uvedl domácí asistent Jakub Gazda. V utkání zastoupil hlavního trenéra Viktora Prušu, který se necítil dobře, a tak se z bezpečnostních důvodů zápasu nezúčastnil.

"Jsme opravdu šťastní, že tato série končí, protože ty zápasy byly opravdu hrané na 100% na obou stranách a všechny hráčky daly to, co mohly. A stálo to určitě i soupeře, ne jen nás, mnoho sil. Páté utkání už by bylo hodně o morálu," poznamenala hostující trenérka Romana Ptáčková, jejíž tým se nyní pokusí ve finále překvapit favorizovaný celek USK Praha.

První utkání brněnské série o bronz se hraje ve středu 7. dubna na palubovce Žabin.