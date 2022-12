Parker si tak při první návštěvě Česka mohl užít kvalitní zápas, který měl zápletku až do konce. „Nikdy jsem ještě v Česku nebyl, jen jsem proti němu hrál, naposledy v roce 2015 na mistrovství Evropy. Vím ale, že jsou tu dobří hráči, kteří se stále zlepšují. Lidé tu mají basketbal rádi,“ zhodnotila pro Českou televizi francouzská ikona.

Výborní diváci, kteří hnali domácí za výhrou, mu dali za pravdu, do poslední vteřiny věřili ve velký obrat. Nakonec však Žabiny manko nabrané ve druhé čtvrtině stáhnout nedokázaly. „Kolem návštěvy Tonyho Parkera tady bylo hrozně mediálního humbuku, ale chtěli jsme ukázat, že jsme schopní hrát i proti takhle top týmu. Myslím si, že se to povedlo, jen je v nás teď hořkost, že jsme v EuroCupu skončili, protože tenhle tým mohl dosáhnout ještě docela dost,“ tušil Pruša.

Snaha nestačila. Basketbalistky KP prohrály s favoritem a v EuroCupu končí

Konečné čtvrté místo ve skupině K sice pro Žabiny úspěch není, předvedené výkony proti kvalitním evropským celkům jsou ale nadějí do budoucna. „Před začátkem nás všichni tipovali na outsidera skupiny, proto jsme i my byli takoví opatrní s těmi hodnoceními. Jsem ale pyšný na to, co tým ukázal, výkony šly nahoru,“ popsal lodivod Žabin.¨

Právě před očima čtyřnásobného vítěze NBA pak jeho svěřenky předvedly možná nejkvalitnější zápas ze všech. „Možná hráčky měly díky přítomnosti Parkera i větší motivaci, ale motivovat jsem tým nemusel před žádným eurocupovým utkáním. Tony Parker byl zpestření hlavně pro fanoušky, možná jich přišlo o to víc, ale my si chtěli hlavně ukázat, že máme kvalitu. A myslím, že to jsme potvrdili, o Parkera už tolik nešlo,“ doplnil Pruša.

Žabiny Brno - Lyon 77:83

Čtvrtiny: 21:19, 12:29, 29:21, 15:14.

Body: Záplatová 20 (4 trojky), Stoupalová 18 (double double + 10 doskoků), Kneževićová 14, Cunaneová 9 (+11 doskoků), Holmesová 9 (+8 asistencí), Vondráčková 6, Hamzová 1, Čechová 0, Hanušová 0, Šoukalová (nenastoupila), Vacková (nenastoupila).