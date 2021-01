V azylu v brněnských Modřicích sehráli s českým futsalovým gigantem Spartou Praha vyrovnanou partii. Žabinčtí Vlci Brno nakonec prohráli těsně 3:4. „Po nepříliš zdařilých předchozích zápasech, byl středeční zápas pro mě osobně příslib toho, že naše společná práce jde správným směrem a že se posouváme krůček po krůčku dál. Věřím, že v sobotním zápase navážeme na tento výkon a připíšeme si další ligové body,“ pochvaloval si trenér jihomoravského celku Michal Odehnal.

Žabinským Vlkům (na snímku v zeleném dresu) patří v nejvyšší soutěži zatím předposlední příčka. | Foto: Tomáš Srnský

Úvod do utkání přinesl tlak Sparty, která domácí čtveřici zatlačila do hloubky vlastní poloviny. Tlak přinesl i úvodní branku. V páté minutě Angellott přesným pasem vyzval k zakončení Voukouna, který dostal míč za záda Pšurného. „Zápas byl přesně takový, jaký jsme ho čekali. Sparta byla víc na míči, my jsme ale dobře plnili taktické pokyny a trpělivě bránili,“ hodnotil úvod zápasu domácí bek Martin Chroust.