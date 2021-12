Ta se uskuteční na Rosničce příští středu 22. prosince od půl sedmé večer. „Vracíme se do Brna s výhodou, tam doufejme předvedeme stejnou hru a za podpory fanoušků to doženeme do vítězného konce,“ řekla po utkání brněnská pivotmanka Monika Grigalauskytéová.

Žabiny vstoupily do utkání lépe a vypracovaly si desetibodový náskok. Domácí basketbalistky se ovšem v závěru první čtvrtiny dotáhly na rozdíl jediného bodu.

Žabinám se dařilo v obraně a nedovolily hlavním oporám DVTK Keyoně Hayesové a Cheridene Greenové se prosadit. Udržely si v poločase čtyřbodové vedení 33:29, o což se zasloužily především Petra Záplatová s jedenácti body a Bria Holmesová, která zaznamenala o jeden méně.

Do poslední čtvrtiny šly svěřenky kouče Viktora Pruši jen se dvoubodovým náskokem, ovšem tvrdou obranou uhájily vedení až do konce. „Bylo to opravdu hodně fyzické utkání. Nicméně jsme nepřestaly bojovat ani na minutu a díky tomu jsme vyhrály. Přijely jsme hodně dobře připravené, věděly jsme, co můžeme očekávat. Ale nejdůležitější bylo nevzdávat se, v zápase jsme po výhře toužily víc,“ podotkla devětadvacetiletá litevská basketbalistka.

Výborný výkon předvedla v útoku její spoluhráčka Záplatová, která zaznamenala třicet bodů a proměnila šest z devíti trojek. Čtyři minuty před koncem dala poslední koš utkání. „Byly jsme na zápas velmi dobře připraveny. Ubránily jsme jejich největší hvězdy, což bylo dílo celého týmu. Výhru jsme ubojovaly. Máme dobrý základ do odvety a doma to snad bude trošku lehčí,“ radovala se Záplatová. Holmesová přispěla k výhře patnácti body.

DVTK Miškolc - Žabiny Brno 57:61

Čtvrtiny: 15:16, 14:17, 20:18, 8:10. Sestava a body: Záplatová 30, Holmesová 15, Hamzová 6, Stoupalová 4, Grigalauskytéová 4, Jurčenková 2, Galíčková 0, Beránková 0, Kopecká a Buřtová v utkání nenastoupily.