Změna majitele:

„Do klubu vstoupila nová společnost, která koupila všechny basketbalové licence a hráčky. Jejím stoprocentním majitelem jsem já. V té staré byl pan Bobrovský (Jan Bobrovský – pozn. red.), jenž u nás pokračuje dál, a Petr Bažík. Ten v klubu po čtyřech letech skončil, což je jediná oficiální změna,“ vysvětlil Radek Šír, generální manažer a nově i majitel Žabin.

Brněnský celek se před startem nové sezony přihlásil do EuroCupu i EWBL, v níž v minulosti už dvakrát postoupil do semifinále. „Bude to jednoznačně náročné. Vždycky jsme ale razili, že náš kádr je široký a hodně hráček zapojujeme do rotace. O to víc se toho teď musíme držet,“ uvedl trenér Žabin Viktor Pruša, jenž u klubu načal už šestý rok.

Pětatřicetiletý kouč má na soupisce aktuálně třináct hráček, novými tvářemi v týmu jsou Sarah Beránková z konkurenčního Králova Pole a zkušené basketbalistky Petra Záplatová a Anna Jurčenková. Všechny posily už dřív dres Žabin oblékaly. „Udržela se kostra týmu a jeho kvalita se z mého pohledu zvětšila. Přibyly určitě zkušenosti z mezinárodních konfrontací, které budeme potřebovat,“ liboval si Pruša.

Až na slovenskou reprezentantku Jurčenkovou, jež se do Brna vrátila po sedmi letech, se momentálně v kádru nacházejí výhradně domácí hráčky. „Tlačíme na to, aby odpovědnost za reprezentaci českého basketbalu na mezinárodní úrovni měly naše hráčky,“ zdůraznil Pruša.

Zdvojnásobit mezinárodní zastoupení v týmu má nejpozději do dvou týdnů devětadvacetiletá litevská reprezentantka Monika Grigalauskytėová. „Jde o velmi zkušenou hráčku, která prošla mezinárodními soutěžemi a přijde z klubu Schio (italský celek – pozn. red.), který je teď aktuálně v Eurolize. Měla by být rozdílovou hráčkou pod košem a hlavně v EuroCupu jsou centimetry potřeba,“ řekl na adresu 191 centimetrů vysoké posily Pruša.

Naopak po třetím místě v minulém ročníku nejvyšší české soutěže byl zájem i o jeho svěřenky. „Skoro všechny hráčky dostaly nějakou nabídku nejen z evropských, ale i českých klubů. Jde pro nás o zpětnou vazbu, že děláme svou práci dobře. Nepřišla ale žádná taková, aby byla pro ně tak zajímavá po finanční a současně i sportovní stránce,“ vysvětlil Šír.

Z Brna akorát odešla do pražské Slavie dlouholetá opora a kapitánka Žabin Klára Křivánková, s aktivní kariérou pak skončila Beáta Gazda, ještě nedávno Adamcová. Novou šéfkou týmu se stala Lenka Šoukalová.

Ta ovšem kvůli zranění start nové sezony nestihne, trápí ji přetržená šlacha v bicepsu. „Mám to spíš znovuobnovené. Rozhodla jsem se, že přes prázdniny to nechám odležet a třeba se ruka uzdraví sama, což se ale nepovedlo. Byla jsem na operaci a doufám, že se k týmu připojím za tři měsíce,“ líčila čtyřiadvacetiletá křídelnice.

Žabiny v této sezoně vyhlásily boj o stupně vítězů v české lize i v domácím poháru. „Nejsme alibisti a říkáme, že v obou soutěžích chceme být na medailových pozicích. V EWBL cílíme na postup mezi čtyři týmy, ale EuroCup je kvalitativně úplně samostatná kapitola. Když se probojujeme ze skupiny, půjde o obrovský úspěch,“ prohlásil Pruša.

Jeho tým zahájí ligový ročník v sobotu v domácí hale Rosnička s Trutnovem, který momentálně prochází obměnou kádru. „Neprožívá teď asi lehké časy, ale první utkání Ženské basketbalové ligy bývají nervózní. Každopádně pro nás všechno ostatní než výhra by byl samozřejmě neúspěch,“ dodal brněnský kouč.