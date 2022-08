Teprve jedenadvacetiletá Američanka si už stihla udělat v zámoří jméno, v letošním draftu ženské NBA si ji vybral jako sedmnáctou hráčku tým Seattle Storm. Za klub však odehrála jen dva zápasy a čekal ji přesun do celku Minnesota Lynx. Odtud míří za svou první evropskou výzvou. „Bude to můj první rok jako profík. Chci z něj ale vytěžit co nejvíc a zlepšit svou hru. Vždy jsem vyrůstala se snem zahrát si v Evropě, těším se na spolupráci se svými novými spoluhráčkami,“ nastínila.