Poprvé v historii se totiž čtvrtfinále Českého poháru losovalo a postavilo proti sobě vedoucí USK a třetí Žabiny nebo druhý Hradec Králové a čtvrté KP Brno. „Finálová čtyřka nebude hezká reklama pro český basket. Systém poháru se nám nelíbí a také nesouhlasíme s jeho losováním, které se konalo offline na internetu,“ řekl generální manažer Žabin Radek Šír.

O složení čtvrtfinálových dvojic se rozhodlo ve čtvrtek 28. ledna, když z pytlíku vytahovali žetony s názvy klubů guvernér Ženské basketbalové ligy Daniel Kurucz a sportovní ředitel basketbalových soutěží Zdeněk Ringsmuth. „Až v ten den ve 12.21 nám přišla zpráva, že ve 12.30 začíná živé losování na Facebooku, video tam ale nebylo. Čekali jsme až do jedné hodiny a pak se na Instagramu Chomutova zobrazila zpráva, že hraje s Ostravou. Do té doby jsme nevěděli, co se vlastně děje. To nás naštvalo nejvíc,“ hlesl Šír.

Zdroj: Youtube

Víc než dvouminutový záznam z losování je nyní dostupný na serveru YouTube na účtu České basketbalové federace. „Lidé z marketingu losování natáčeli na telefon a nešťastné bylo, že neměli s sebou počítač. Hned potom jel jeden pracovník k počítači a až tam ho nahrál na stránky. Takže to mělo být zveřejněné od půl jedné, jak jsme nahlásili, ale objevilo se tam až ve tři hodiny,“ vysvětlil Ringsmuth a dodal: „Losoval jsem já s Danielem Kuruczem, byli tam přítomni i další lidi, o regulérnosti se nedá pochybovat.“

Brněnský celek přesto usiloval o opakování losu. S ním by však muselo souhlasit všech osm pohárových účastníků. „Na videu je jasně vidět, že to transparentní nebylo. Když jsme si stěžovali, bylo nám řečeno, že asi pochybili a příště to bude lepší. Pokud ale něco není, jak má být, že se stream veřejně objeví o hodinu později a někteří účastníci už vědí výsledky, mělo by se losování opakovat,“ prohlásil trenér Žabin Viktor Pruša.

Předchozí ročníky k němu v této části soutěže přitom ani nedošlo. Už před startem poháru vedení ligy naplánovalo pavouka, do kterého byly týmy zařazeny zejména podle regionů i postavení v tabulce.

Český pohár

čtvrtfinálové zápasy:

17. února:

Trutnov – Slavia Praha

KP Brno – Hradec Králové

24. února:

Žabiny Brno – USK Praha

Ostrava – Chomutov

Ringsmuth oznámil klubům způsob utvoření čtvrtfinálových dvojic pro tento ročník na online setkání v prosinci. „Přijde mi až drzé a neprofesionální, že lidé od stolu do systému takhle zasahují,“ pravil Pruša.

Jenže Žabiny se ozvaly až po losu. „Při schůzi neměl nikdo jedinou připomínku,“ podotkl Ringsmuth. Nezareagoval ani Šír, jenž měl problémy s připojením.

K pohárovému duelu mezi USK a Žabinami, který je na programu 24. února v brněnské hale Rosnička, nemuselo ani dojít. „Byl jsem nastavený tak, že zápas neodehrajeme, pak jsem si ale řekl, že nebudu amatér jako exekutiva a nastoupíme. Se systémem poháru ovšem nesouhlasíme,“ dodal Pruša. Jeho tým půjde do zápasu s USK jako outsider. V této ligové sezoně s ním prohrál 52:95 a 45:83.