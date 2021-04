Hattrick skončil dvanáctý po základní části a měl odehrát sérii play-down proti Královským Vinohradům. Fáze o udržení se ale kvůli situaci s covidem zrušila, a tak nikdo ze superligy nesestoupí. Stejně jako v minulém ročníku. „Sezona je jednoznačně nepovedená. Cíle, které jsme si dávali, jsme ani zdaleka nenaplnili,“ usuzoval brněnský hráč Jonáš Kůra.

Jako důvod zmínil třeba to, že se kvůli pandemii takřka dva měsíce nehrálo a od konce listopadu se najelo na systém víkendových dvojkol. „Na druhou stranu byly podmínky pro všechny stejné. Situaci jsme nezvládli a něco se musí do příští sezony razantně změnit,“ uvažoval.

Prožil dost specifické období, když se vracel po ročním zranění. „Za svoji sedmnáctiletou kariéru jsem nikdy nechyběl tak dlouho. Bylo to něco nového,“ přiblížil dvacetiletý odchovanec klubu.

Věří, že do následujícího ročníku vstoupí silnější a lepší. A spolu s ním i Hattrick. „Je škoda, že jsme nemohli potvrdit superligovou příslušnost sportovní cestou. Bylo by to příjemnější než poslouchat, že jsme se podruhé zachránili díky covidu,“ uzavřel Kůra.

KRYŠTOF SEVERA