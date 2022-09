Často se nestává, aby amatéři porazili profesionály. Když už však k tomu dojde, jsou z toho příběhy, které stojí za to. A tenhle český k nim rozhodně patří. „Je to historický úspěch, nikdy předtím se nic takového nepovedlo. Postoupili jsme mezi dvacet nejlepších týmů na světě, to je číslo jedna na baseballové mapě,“ pokračoval Hajtmar.

Přitom úvod kvalifikace měli čeští baseballisté krušný. V prvním zápase narazili na silně favorizované Španěly, kteří už navíc měli za sebou na turnaji vstupní utkání. Svěřenci Pavla Chadima jim nestačili a prohráli jasně 7:21. Jenže pak se karty obrátily. „Hrozně důležité bylo, jak jsme se rychle oklepali a hned porazili Francii. A pak hned i Německo,“ smál se kapitán brněnských Draků.

Ten z mužstva po celou dobu cítil, že mělo jeden aspekt, který ostatním evropským soupeřům, poskládaným z profesionálů z celého světa, chyběl. „Největší síla tohohle týmu je, že jsme jedna rodina. Máme neskutečnou soudržnost, jeden bojuje za druhého. V nároďáku hraju dlouho, ale takovou týmovou chemii jsem nezažil. Pomáhalo nám to celý turnaj a je to něco, co si člověk nekoupí někde v Americe. Nemáme žádné profíky, ale na konci dne stejně rozhodne ta hra srdcem,“ popisoval Hajtmar.

A tak ani ve chvíli, kdy český výběr zjistil, že se v rozhodujícím utkání o postup utká opět se Španěly, nepropukla v jeho řadách žádná panika. „Když jsme se dívali v hotelu na utkání Velké Británie a Španělska, kde se vítěz přímo kvalifikoval a poražený šel hrát s námi, tak jsem si přál se utkat se Španěly. Když jsme pak šli na pokoj s Martinem Schneiderem, tak jsem mu říkal, že je druhý den prostě dáme. A on souhlasil,“ usmíval se pětatřicetiletý pálkař.

V klíčovém utkání bylo poznat, že čeští reprezentanti byli skvěle připravení. A navíc, že ukrutně moc chtěli konečně dosáhnout něčeho velkého. „Často jsme byli hrozně blízko velkého výsledku, ale vždy to těsně nevyšlo, až teď jsme to konečně vyhráli. Padnul poslední out a vypukla obří euforie. Zatím nám to snad ani nedochází, ale stačí mrknout na sociální sítě a je to nepopsatelné,“ líčil Hajtmar.

Na březnovém závěrečném turnaji čekají české baseballisty snad ještě větší váhy – soupeři se soupiskami narvanými profesionály z elitní Major League Baseball. Jenže čeští amatéři už ví, že bát se nemusí nikoho. „Bude to úplně jiný turnaj. Porazili jsme tady evropskou špičku, takže o tolik větší rozdíl už to tedy nebude. Ale budeme hrát třeba s Japonskem a tam je baseball národní sport. Na jeho styl se vlastně nejde připravit. Ale hrát se dá s každým,“ burcoval Hajtmar.