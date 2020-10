Akce nadupaná hvězdnými zápasníky dostala vzhledem k mezinárodní účasti výjimku od hlavní hygienička České republiky Jarmily Rážové a ministerstva zdravotnictví.

Rozhodnutí se pořadatelé dozvěděli ve středu odpoledne, počítali i se záložními variantami v sousedních zemích nebo v Maďarsku. „Samozřejmě jsme rádi. Dá se říct, že v Brně jsme doma, za posledních pár měsíců jsme tu měli několik turnajů. Mluvíme všichni stejným jazykem, do Maďarska by byla doprava a vše ostatní komplikované,“ řekl Deníku Rovnost promotér Oktagonu Ondřej Novotný.

Po získání výjimky spustili organizátoři testování, aby vyhověli nejpřísnějším bezpečnostním podmínkám. A přicházejí první potvrzení nakažení. „Nějak se s tím pereme. Musíme nahrazovat lidi v týmu i mezi bojovníky. Nechci být konkrétní, ale zatím se to netýká nejdůležitější zápasů,“ uvedl Novotný.

Do klece v Zoner Bobyhall si tak v sobotu večer pravděpodobně stoupnou největší hvězdy. O titul ve velterové váze do 77,1 kilogramu se střetnou David Kozma s maďarským protivníkem Mátém Kerteszem. V kategorii do 90 kilogramů se utkají Karlos Vémola a Thomas Robertsen z Norska. „Kdyby byla startovka taková, jak jsme ji sestavili, bude to turnaj roku. Takhle pár lidí odpadne, ale i tak jsou dva hlavní zápasy naprosto fantastické,“ poznamenal Novotný.

Brněnský Jetsaam Gym zastupuje Andrej Kalašnik, jemuž se ve velterové váze postaví Ole-Jørgen Mandt Johnsen z Norska. „Přišlo mi potvrzení, že mám negativní test, soupeř taky letí z Norska, takže už jsem ve výborném rozpoložení a těším se na souboj,“ pronesl Kalašnik.

Hlavní karta Oktagonu 17

Váha do 90 kilogramů:

Karlos Vémola (ČR) vs Thomas Robertsen (Norsko)

Do 77,1 kg:

David Kozma (ČR) vs. Máté Kertesz (Maďarsko)

Vlasto Čepo (Slovensko) vs. Mateusz Strzelczyk (Polsko)

Andrej Kalašnik (ČR) vs. Ole-Jørgen Mandt Johnsen (Norsko)

Do 70,3 kg:

Jakub Dyk (ČR) vs. Tadeáš Růžička (ČR)

František Fodor (Slovensko) vs. Matěj Kuzník (ČR)

Při čekání na protivníka si taky prošel složitými peripetiemi, stejně jako nevěděl, zda se vůbec akce uskuteční. „Klobouček dolů organizátorům, že to zvládli dotáhnout do vítězného konce. Soupeře jsem dlouhou dobu neměl, jeden se zranil, dva odmítli, za dva týdny se jich protočilo snad osm. Nevěděl jsem, zda to bude postojář, nebo zemař, připravoval jsem se komplexně,“ popsal brněnský bojovník.

Teď už ví, na koho se chystat. „V profesionálech má bilanci 3:0, víc zkušeností získal v amatérech. Je to víceméně zemař z norského týmu kolem UFC bojovníků, ale zvládá se mlátit i v postoji. Je moderní typ komplexního zápasníka,“ podotkl český amatérský šampion v MMA Kalašnik.

Ulevilo se mu, že už souboji patrně nic nezabrání. „Chvilku jsem přestával věřit, že turnaj bude, s tímhle jsme se ještě nesetkali, ale teď se naplno těším a nemám v hlavě nic jiného než souboj,“ pravil.

Zatímco jeho norský protivník míří do Brna, o složeních všech jedenácti duelů však vzhledem k pozitivním testům jasno není. „Nějaké varianty jsme měli připravené, ale je složité přivést někoho ze zahraničí, cestování z každé země funguje jinak. Těžko se shání někdo, kdo se nebojí podstoupit test, protože pak musí do práce. Překážek je desetkrát tolik než při standardních večerech,“ přiznal promotér.

Na Oktagon 17, který začíná v sobotu v šest hodin večer, navíc nesmějí diváci. Takže organizátoři mají příjem jen z placeného online přenosu, který stojí necelých deset eur, přibližně 270 korun. „Pro nás je to absolutně nenahraditelná ztráta. Plná hala přinese miliony ze vstupného, s nimiž počítáme a podle nich akci nastavujeme. Maximum, jakého teď můžeme dosáhnout, je turnaj za nula, což je taky určitý způsob vítězství,“ doufal Novotný, že galavečer nebude ztrátový.

Taky pro bojovníky jde o velmi netradiční turnaj, jejich pohyb podléhá nejpřísnějším omezením. „Budeme furt zavření v bublině na hotelu a nepustí nás ven. V pátek bude vážení, pak zase musíme na pokoj, máme speciální recepci i vlastní část jídelny, kde se budou nacházet jen lidé s negativním testem, nikdo zvenčí se k nám nedostane. Jsou to velké restrikce, ale chápu je. Kluci si dali práci, aby je vymysleli a dostali výjimku, všichni je respektujeme a jsme v pohodě,“ pronesl Kalašnik.

Do hotelu zamíří v pátek ráno, pod „zámkem“ zůstane se svým koučem Martinem Karaivanovem. „Teď jsem doma, když mám negativní test. Pak vejdu do bubliny a nemůžu se pohybovat ani v hotelu, pokoj opustím, jen když pro mě přijdou, neuvidím ani jiné zápasy. Bude to fungovat jako na UFC ostrově, tímto principem se nechal Oktagon inspirovat. Budeme trochu zajatci,“ pousmál se brněnský bojovník a narážel na Yas Island ve Spojených arabských emirátech, který si vybrala za hostitele turnajů nejprestižnější světová organizace MMA.

Kalašnik musí hned po zápase brněnský hotel opustit a zamíří domů. „Když vyhraju, oslavím to doma jen s přítelkyní pohárkem vína, nebo si dám s tátou v klidu pivko,“ hlesl Kalašnik.

Přestože se v nouzovém stavu uzavřely tělocvičny, jeho přípravu už to neohrozilo. „Poslední týden normálně nespáruji, nedělám tvrdé tréninky, vystačil jsem si venku s běháním a stínováním doma před zrcadlem tréninky. Připravuji se hlavně psychicky a přehrávám si, jak může vypadat prvních pár minut souboje,“ doplnil zápasník s přezdívkou AK-47.