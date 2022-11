Zápisník z EuroCupu: Po basketbalu na sklenku

Účast v EuroCupu má pro basketbalistky a realizační tým KP Brno i jednu mimosportovní výhodu. Dostanou se na místa, kde by se jinak podívali stěží. A to by v případě francouzského Angers ležícího na západě Francie, kde se Brňanky představily ve středečním utkání EuroCupu, rozhodně byla škoda!

Část realizačního týmu KP Brno s hráčkami z Angers, třetí zleva je slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová. | Foto: KP Brno