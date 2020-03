Berlín (Od zvláštního zpravodaje Deníku Rovnost) – Stal se mistrem Evropy, má stříbro a bronz z mistrovství světa, vyhrál Evropské hry, ovládl celkové hodnocení Světového poháru, v tomto seriálu bral bronz naposledy v prosinci. A stejně je to pro některé diváky taková doba, že už si ani nevzpomenou.

Dráhoví cyklisté brněnské Dukly na mistrovství světa v německém Berlíně. Na fotografii reportér Deníku Rovnost Jaroslav Kára. | Foto: Martin Straka

Dráhový cyklista brněnské Dukly Tomáš Bábek předvedl nejlepší český výkon na právě skončeném světovém šampionátu v Berlíně, když dojel devátý v pevném kilometru, přesto si vysloužil ostrou kritiku. Jistě, příznivci čekali od medailového aspiranta hlavně v keirinu víc než 23. místo, ovšem rázem znevažovat jeho kvality? Děje se to při neúspěchu, to je česká nátura, stejně jako to zažívali biatlonisté, když nezískali medaili na světovém šampionátu.