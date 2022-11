Rozproudit jižanské město tak musel Zámecký žesťový kvintet. Ten sice nedostál svému názvu, když do Chorvatska vyrazila brněnské basketbalistky vyrazit jen čtveřice muzikantů, dokázala však bavit za deset. Před utkáním zahrála na místech, kde se natáčel fantasy dramatický seriál Hra o trůny, i v centru města. Tam jí tleskali i místní, dvojice jihokorejských turistů by snad i zaplatila, aby po pár písních nepřestala. Kapela se však šetřila až na večer, kdy ve starší hale přehlušila dvoustovku domácích diváků a možná i ona dotlačila KP k důležitému vítězství.

Ve čtvrtek už si pak všichni užívali zaslouženého volna. Slunečními paprsky protkaný den připomínal téměř léto, i proto zdatná část jihomoravské výpravy okusila listopadovou teplotu Jadranského moře.

O to větší šok a kontrast následoval o necelých čtyřiadvacet hodin později. V Brně totiž místo basketbalových míčů do sítě z oblohy padaly sněhové vločky. Z koupání v osvěžujícím moři ke stírání mokrého sněhu z tváře – to byla poměrně krutá změna. Pro některé královopolské hráčky o to krutější, že musely ihned do školy. Třeba pivotka Anežka Kopecká už pětačtyřicet minut po příjezdu psala důležitou zkoušku.

„Děkuju hráčkám, že díky jejich výhře z toho byl velmi úspěšný zájezd. A po reprezentační pauze směle na Angers,“ vyhlásil na závěr generální manažer KP Richard Foltýn. Na svěřenkyně koučky Marcely Krämerové nečeká proti přednímu týmu francouzské ligy nic jednoduchého. Ale z naplňování malých cílů nikdy žádná výtečná sportovkyně nevznikla. Občas je třeba postavit se i těm zdánlivě nepřekonatelným výzvám.