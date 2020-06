Ke dvěma závodům na technicky náročné trati se přihlásilo 23 jezdců a Josef Záruba s Michalem Makešem získali hned v prvním s vozy Lamborghini Huracan double, přičemž Makeš zaznamenal nejrychlejší závodní kolo s hodnotou 2:01,672 minuty. Třetí z jezdců Mičánek Motorsport powered by Buggyra Jakub Knoll projel cílem desátý.

Ve druhém závodě díky bezchybnému výkonu exceloval Makeš, který zvítězil se suverénním náskokem deset sekund před Polákem Bartekem Mireckim. Záruba dojel sedmý a Knoll napodobil desáté místo z první jízdy. Makeš opět zajel nejrychlejší kolo, tentokrát mělo hodnotu 2:01,647.

Záruba vede celkové pořadí virtuálního seriálu o 35 bodů před Petrem Fulínem, další čtyři body ztrácí Mirecki, Makeš je šestý a Knoll sedmnáctý. „Do konce série schází již jen jeden podnik v Brně. To má najeto snad každý úplně na výbornou, takže to bude ještě tuhý boj. Aktuálně držíme průběžné vedení jak v jezdcích, tak týmech. Pochopitelně uděláme vše proto, aby to tak bylo i v posledních dvou závodech,“ pronesl manažer týmu Jiří Mičánek junior.

Ve středu si jeho závodníci užili Slovakia Ring naživo při testech. Poslední díl virtuální série se jede v Brně v neděli.

Zdroj: Youtube

Vedle závodění si členové brněnské stáje Mičánek Motorsport powered by Buggyra našli čas také na pátý ročník ojedinělé motoristické akce Brno Revival. Akce s podtitulem Festival rychlosti mezi pavilony se oproti původním plánům smrskl na jednodenní akce. Domácí tým se na ploše areálu brněnského výstaviště pochlubil dvěma krásnými auty.

První byla aktuální specifikace vozu Lamborghini Huracan SuperTrofeo Evo a druhé Porsche 997 GT3 CUP. „Letošní sezonu poznamenal koronavirus snad ve všech směrech a o to cennější je, že se tato báječná akce nakonec uskutečnila. Pro nás už je účast na revivalu takřka povinnost a pokaždé jsme tady moc rádi,“ řekl Mičánek junior.

Akci zahájilo setkání v Popůvkách, kde došlo ke slavnostnímu odhalení nově zrekonstruovaných boxů původního okruhu. Těm nyní dominuje sto metrů dlouhé grafitti, jenž mapuje slavnou éru československého motorsportu.

Vše začíná rokem 1930 u Elišky Junkové a končí v roce 1986 u Jiřího Mičánka seniora. „Myslím, že ze starých boxů se nyní stane skutečná atrakce, kde se každý rád zastaví a zavzpomíná na roky, které nás všechny formovaly a nasměřovaly až do těchto časů,“ doplnil manažer brněnské stáje.