Soupeři na něj neměli ani v sobotu a v neděli v hlavní kategorii mistrovství. „Něco takového jako čistý hattrick se nám dosud nepovedlo. Je to velká radost, za kterou byla také velká dramata a kus práce mechaniků,“ říká řidič automobilu, který je replikou stroje Brita Toma Walkinshawa z roku 1984.

V sobotní kvalifikaci se totiž z auta přezdívaného „Kocour z Coventry“ ozvala rána a následoval zlověstný rachot. V depu bylo rychle jasno – rozbil se diferenciál.

Do závodu zbývalo něco přes dvě hodiny. Když stáj měnila mechanické zařízení už dřív, trvalo to víc než tři hodiny. Přesto se její členové okamžitě pustili do práce a zvládli to na vteřiny.

V tropickém počasí, když pod týmovým stanem bylo kolem padesáti stupňů Celsia, se festivalu zručnosti zúčastnila celá stáj, a to šéfmechanik Roman Pešek, jeho pravá ruka Josef Orság, pilot David Bečvář a jeho syn Adam. „Byl to pro nás epický víkend. Jak z pohledu výsledků tak pro technické napětí, které jsme zvládli,“ dodává Bečvář.

Šampionát pokračuje na rakouském Salzburgringu 17. až 19. září.

MARTIN STRAKA