V jejich sportu není ani tolik rozhodující množství jídla, dráhoví cyklisté se svým energetickým výdejem neřeší střídmost. Ale kvalita jídla je bezpodmínečně nutná, aby závodníci brněnské Dukly sbírali úspěchy v mezinárodní konkurenci. „Jsme silový sport, takže nemusíme vážit jídlo na gramy a řešit, jestli se někdo s prominutím přežral. Ale neexistuje sport, kde je úplně jedno kvalita stravy,“ říká trenér brněnské Dukly a české reprezentace do 23 let Lubomír Vojta.

Trenér Lubomír Vojta (vpravo) tlačí na start českého reprezentanta Martina Čechmana. | Foto: archiv Lubomíra Vojty

Už několik let spolupracují nejrychlejší cyklisté České republiky s odborníky na sportovní výživu z Masarykovy univerzity v Brně Janem Cahou a Michalem Kumstátem. „Jednou za čtvrt roku uděláme večerní sezení s Honzou Cahou, aby děcka věděla, co v jídle je dobré a co není. Držíme se toho, aby měla osvětu. Odezva od nich je pak pro nás důležitá, na tu se snažíme docela tlačit,“ sděluje Vojta.