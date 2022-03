Formulové vozy i závody v protisměru. Na okruhu začíná motoristická sezona

Dlouhá zimní motoristická přestávka je u konce. Masarykův okruh od čtvrtka do neděle rozburácí silné motory, po brněnské dráze by se měly v následujících dnech projet i dva vozy formule 1. Od čtvrtka do soboty je totiž na programu tradiční předsezonní testování závodních vozů.

Automobilovým závodem do vrchu začne na Masarykově okruhu motoristická sezona. | Foto: Jiří Navrkal

„Této možnosti využívá celá řada domácích i zahraničních jezdců, kteří startují v nejrůznějších okruhových sériích po celé Evropě," uvedl promotér Aleš Gänsndorfer. V neděli se uskuteční první motoristická akce sezony, automobilové závody do vrchu, kde si přijdou na své fanoušci soudobých i historických aut. Na dvou a půl kilometrech dlouhé trati, po které závodníci pojedou netradičně v protisměru, se představí celkem sto padesát závodních strojů. Podnik se jede jako součást mistrovství republiky ale také mezinárodního šampionátu Maverick Hill Climb Czech 2022, jehož se účastní i jezdci ze Slovenska, Rakouska a Německa. „Ve startovní listině nechybí nejlepší závodníci z loňské sezony," upozornil organizátor závodu Gänsndorfer. První závodní jízdy se konají v neděli v půl jedenácté dopoledne, druhé ve tři odpoledne. Návštěvníci za vstup zaplatí sto padesát koru a dostanou se i do paddocku.