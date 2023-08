Se Zbrojovkou Brno Václavík sbíral tituly jako hráč i trenér a o volejbal se dál enormně zajímá. I proto má stále přehled jako málokdo. „Sportu pořád fandím, i když už docela platonicky. Vždy se u nás na turnaji objevil někdo, kdo později upoutal celý beachvolejbalový svět. A věřím, že se to stane i tentokrát,“ přeje si čestný člen Českého volejbalového svazu.

Právě Václavík stál u zrodu areálu, kde od čtvrtka mužské i ženské páry bojují o medaile i body do žebříčku. „Nejprve jsme začali budovat na Káčatech v Brně v Komíně. Ukázalo se ale, že pokud chceme uspořádat mezinárodní turnaj většího rozsahu, musíme sehnat větší areál. Podařilo se nám to na Sokolském koupališti, což bylo z počátku komplikované, ale nakonec tam vyrostl areál, který může snést i vrcholové akce evropského formátu,“ vzpomíná.

Turnaj úrovně Futures, který ve čtvrtek odstartoval kvalifikací, na Sokolské koupaliště po delší době vrátil světový plážový volejbal. Po rušném období totiž nastala až nečekaně dlouhá pauza. „Na našich kurtech už se odehrály hodnotné akce, jako byly třeba světové challengery v letech 2006, 2007 a 2008, kde byla celá tehdejší špička,“ podotýká Václavík.

Světoví beachvolejbalisté se v Brně představili už před dvěma lety, kdy se uskutečnil turnaj Brno Beach Open. Ten však netradičně hostil areál na koupališti Riviéra. „To mě samozřejmě mrzelo, ale nešlo s tím nic dělat, takový byla situace. V roce 2020 jsem skončil na „Sokoláku“ a zájem o větší turnaj se tam tehdy neobjevil, takže jsem to bral jako fakt a byl jsem rád, že se vůbec v Brně takový turnaj koná,“ líčí asistent trenéra československých volejbalistů na moskevské olympiádě v roce 1980.

