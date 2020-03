Pořad je určený všem žákům, kteří zůstali doma po uzavření základních škol. „Český olympijský výbor posílá do studia sportovce, kteří pro žáky připravují pohybové aktivity. Děti si tak můžou absenci tělocviku a pohybu venku nahradit doma. Je to skvělý nápad. Snažila jsem se zapojit cviky, které se dají provést jednoduše s rodiči nebo sourozenci,“ přibližuje pětadvacetiletá volnostylařka.

Natáčení se dosud zúčastnila dvakrát. „S dětmi ve studiu jsme se rychle sžili a po vysílání ještě dvacet minut pokračovali ve vybíjené a různých hrách,“ říká nadšeně brněnská rodačka.

Spoluprací s Českou televizí tak vyplňuje volný čas, kterého má v posledních dnech na rozdávání. „Momentálně nemám na co trénovat, takže se mi dost změnil režim. Přesto se snažím neustále udržovat v kondici. Když se energeticky nevybiju, je to špatné. Zatím to zvládám, ale už se znám a vím, že jak jsem delší dobu bez zápasu, tak jsem nevybouřená a možná i trošku agresivní,“ směje se loňská vicemistryně Evropy v kategorii do 68 kilogramů.

ROZUMNÉ ŘEŠENÍ

Ještě na začátku roku přitom měla o cíli pro letošní sezonu jasno – uspět v kvalifikačních bojích a poté si napravit reputaci z minulé olympiády v Riu de Janeiro, na které vypadla hned v úvodním kole po prohře se Švédkou Hennou Johanssonovou. Teď je ale všechno jinak. „Posunout olympiádu o rok je vzhledem k současné situaci rozumné řešení. Nejsem z toho ani úplně špatná, protože jsem v poslední době neměla moc dobrou formu,“ přiznává.

V lednu sice ovládla turnaj Yasar Doğu v tureckém Istanbulu, na únorovém mistrovství Evropy ale vypadla ve čtvrtfinále s Němkou Annou Carmen Schellovou a loňské druhé místo tak neobhájila. „Evropský šampionát mi docela ubral na sebevědomí. Při kontrolních bojích na soustředění jsem cítila, že to není úplně ono. Proto mi odložení olympiády tolik nevadí,“ vysvětluje Hanzlíčková.

IMPROVIZACE A ČEKÁNÍ

Další známá jména v projektu

Do projektu UčíTelka se dosud zapojila taky bývalá brněnská atletka Šárka Kašpárková nebo basketbalistka Ilona Burgrová, která kariéru ukončila před dvěma lety v dresu brněnského KP. Dále pak pětibojař David Svoboda, cyklista Jiří Ježek, gymnastka Aneta Holasová, lyžař Tomáš Kraus a volejbalistka Kristýna Hojdarová Kolocová

Stejně jako většina ostatních sportovců nemůže v současné chvíli trénovat v kolektivu. Navíc ji ale brzdí absence českých zápasnic. „Jsem docela namydlená, protože v České republice nemám pořádně s kým trénovat. Skoro žádné holky u nás nezápasí a ani kluci se moc nevěnují volnému stylu. Jsem závislá na sparingu ze zahraničí. Musím improvizovat a čekat, až se otevřou hranice,“ krčí rameny.

V kontaktu je tak alespoň s polskými zápasnicemi. „Vzájemně se ujišťujeme, že nic neděláme. Člověk se pak necítí tak špatně, když odpočívá. Pro mě je to na jednu stranu vítaný relax. Poslední dobou jsem toho měla opravdu hodně, takže si teď pauzu užívám,“ říká česká olympionička.

A volné chvíle si zpříjemňuje aktivitami, které přes rok zanedbává. „Mám teď spoustu času na vaření, které mám moc ráda. Koukám na filmy, čtu si, piluju hru na kytaru. V tomhle mi karanténa nedělá problém,“ dodává s úsměvem.