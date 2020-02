Zkušenější má play-off jisté, nováček o něj usiluje. Extraligou ostřílené florbalistky Židenic drží čtyři kola před koncem základní části nejvyšší domácí soutěže pátou pozici a s náskokem čtrnácti bodů na nepostupové příčky si s předstihem zajistily účast ve vyřazovacích bojích. Druhý brněnský celek Bulldogs po sobotní porážce v derby s městskými rivalkami 5:8 klesl na deváté místo o skóre za osmé Panthers Praha a o účast v play-off se musí porvat v závěrečných duelech základní části.

Kapitánka Bulldogs Aneta Koláčková (na snímku v černém) v souboji se židenickou Evou Smutnou. Židenice první derby sezony ovládly 6:1, ve druhém zvítězily 8:5. | Foto: Ivo Stejskal

V derby, na které do haly Sportpoint u Lužánek zavítalo přes 200 diváků, se předvedly oba brněnské celky. Židenicím patřily první dvě třetiny zápasu, po kterých vedly 7:2. Bulldogs zase řádily ve třetí části, kdy v rozmezí tří minut snížily na 5:7, vítězný obrat ale nedokonaly. „Ve druhé třetině se holky vrátily do utkání. V kabině jsme jim před startem poslední části řekli, ať dají všechno do úvodních pěti minut. Poctivě napadaly, daly tři góly. Pak ale přišlo dvojnásobné oslabení, ve kterém soupeřky zvýšily na 8:5. Na obrat už nám nezbyly síly,“ zalitoval trenér Bulldogs Jiří Uher.