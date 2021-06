Teplota vody pro dálkové plavce téměř nepřekročila osmnáct stupňů. „Bohužel úplně nevyšlo počasí a závody tak byly v neoprenu. Klesne-li totiž teplota pod osmnáct stupňů, je povinný, pokud pod dvacet, máme jej doporučený. Ale stačí, aby si jej vzal jeden a plavou v něm všichni. Podle mnohých je to totiž najednou zcela jiný sport. Mění se poloha těla a ruce nemají takovou volnost,“ uvedl Matěj Kuzubek z brněnské Komety.

Ten není z používání kombinéz nadšený. „Jsem mohutnější než většina vytrvalců a oficiální neopren mi nikdy nevyhovoval. Dostal jsem výjimku na použití jiného, ale i tady mám vždy sevřené ruce. Podle fyzioterapeuta se mi brzy zalijí a únava se pak nemá kam odplavit,“ uvedl pětadvacetiletý sportovec.

V závodě na deset kilometrů skončil Kozubek třiadvacátý. O polovinu kratší odyseu předtím kvůli problémům ani nedokončil. „Nevím, zda jsem si neopren nasadil špatně, ale po prvním kole ze tří jsem byl úplně hotovej a nemohl plavat dál. Od začátku jsem byl na konci, odešly mi ruce a tak jsem to s vidinou důležitějšího závodu radši zabalil. Jinak jsem docela spokojený, nejel jsem sem jako na vrchol sezony, “ doplnil Kozubek, který na pěti kilometrech na mistrovství světa před dvěma lety skončil čtvrtý.

Problémy naopak neměla další z nadějí Komety. Třiadvacetiletá Alena Benešová skončila v ženském závodě na pět i deset kilometrů shodně jedenáctá. „V neoprenu nerada trénuju. Mám problém s nabírání tuku a je mi všude zima. Na závodech s ním mám ale zase dobré výsledky. Zřejmě se v něm poplave i olympijská kvalifikace, takže by mi to mohlo hrát do karet,“ zauvažovala nejlepší dálková plavkyně ČR za rok 2018.

O poslední místa na hry do Tokia se dálkoví plavci utkají již za měsíc v Portugalsku. Šanci má ona i Kozubek. „Za ženy tam může jet jen jedna Češka, pokud se probojuje do první desítky. Tady na mistrovství jsem si ukázala, že to jde správným směrem, tak v tom s trenérem chceme pokračovat. Každopádně jsem kvůli kvalifikaci dost nervózní. Jsme asi poslední sport, který to ještě nemá rozhodnuté,“ podotkla Benešová s ohledem na to, že sportovní svátek hostí Tokio už na přelomu července a srpna.

Kvalifikace na olympiádu skrze závod na deset kilometrů je pro oba prioritou. Přípravu na boj o kruhy však českým reprezentantům ztížila koronavirová pandemie. „Před Evropou jsem se cítila nejistá. Bazény byly dlouho zavřené a já se bála, zda mám vůbec dost natrénováno. To se týkalo hlavně toho závodu na pět kilometrů. Před třemi lety jsem v něm v Glasgow skončila šestá a byl tlak, abych to zopakovala,“ sdělila rodačka z Českých Budějovic, jež v Brně studuje trenérství.

Obtížnější přípravu má ze sebou i Kozubek. „Vždy jsme se snažili zajistit nějaké tréninkové podmínky ať už tady nebo mimo. Dvakrát jsme měli úplný měsíční výpadek od vody. Ledaže to někdo zvládl a šel plavat na otevřenou vodu, ale celkově se to jakžtakž dalo. Momentálně plaveme na pětadvacítce v Kohoutovicích, což je samozřejmě lepší než nic, jenže stejně to pro vytrvalce není ideální,“ popsal.

Výsledky plavců Komety na ME v Budapešti Dálkové plavání Matěj Kozubek 5km (nedokončil), 10km 23. místo (+2:07,3), 25 km 12. (+4:45,1) Alena Benešová 5km 11. (+2:00,9), 10km 11. (+1:52,6), štafeta 5km 6. (+3:33,4) Vít Ingeduld 5km 20. (+1:19,7), 10km 29. (+4:16,6), štafeta 5km 6. (+3:33,4) Plavání Matěj Zábojník (prsa) 50m 50. (+2,52), 100m 41. (+3,58), 200m 18. (+4,93), štafeta 4x100m 12. (+5,56) Filip Chrápavý (prsa) 100m 42. (+3,61), 200m 25. (+5,83)

Čtyřnásobný český dálkový plavec roku do Komety přibyl teprve loni, když se nepohodl s pražskými Bohemians. „Trochu to skřípalo a já se rozhodl, že se chci někam posunout. Mám teď v Brně trenéra jen pro sebe, plavu pod Josefem Nalezeným a jsem velmi spokojený. Na šampionátu v Maďarsku jsem už viděl nějaké záblesky naděje, ač trenér úplně spokojený nebyl. Takové rozpory se občas stávají,“ uzavřel se smíchem.

JAROSLAV GALBA