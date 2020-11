Ta jim skončí v pátek o půl čtvrté odpoledne, kdy se český národní tým utká v kvalifikaci s Dánskem, v neděli s Itálií. Oba duely se odehrají na neutrální palubovce v lotyšské Rize. „Na zápasy jsme všechny natěšené, protože pauza byla opravdu dlouhá. A jsme v očekávání, jak se na hřišti chytneme,“ řekla zkušená reprezentantka z brněnských Žabin Beáta Adamcová.

Do nominace hlavního reprezentačního kouče Štefana Svitka se kromě sedmadvacetileté křídelnice probojovaly také brněnské basketbalistky Sarah Beránková z Králova Pole a Natálie Stoupalová ze Žabin.

Ta se ve dvaadvaceti letech dočkala premiérové pozvánky do A týmu reprezentace žen. „Nepočítala jsem s ní a byla jsem mile překvapena. Do nové sezony české ligy jsem nastoupila dobře, povedly se mi oba zápasy, takže možná jde o odměnu,“ uvedla 185 centimetrů vysoká pivotka.

České zápasy v kvalifikaci ME 2021

Výsledky:

Itálie – Česká republika 52:62

ČR – Rumunsko 60:59

Program:

13. 11. (Riga): ČR – Dánsko

15. 11. (Riga): ČR – Itálie

4. 2. 2021: Rumunsko – ČR

7. 2. 2021: Dánsko–ČR

V týmu je s ní víc nováčků. Ze sestavy totiž na poslední chvíli vypadly Tereza Vyoralová, Veronika Voráčková a Klára Pochobradská. Už dřív přišel trenér Svitek kvůli nákaze koronavirem o některé tradiční opory. „Na srazu jsme si sedly dobře jako kolektiv, což může částečně nahradit nedostatek zkušeností, o které jsme určitě přišly,“ poznamenala Adamcová.

Češky už o víkendu trénovaly v Praze v neprodyšně uzavřené bublině. To samé nyní prožívají po pondělním příletu do Rigy, kde se pohybují pouze po trase hotel, hala a testy. „Každý by se chtěl jít projít do města a nadechnout se čerstvého vzduchu. Musíme to ale zvládnout. Na hotelu naštěstí máme vše, co potřebujeme. Hlavně tady dobře vaří,“ usmála se Adamcová.

V České republice se 12. října zastavily profesionální soutěže a vládní opatření zakázala sportovcům vstup do vnitřních prostor. Basketbalistky tak trénují v hale teprve od minulé středy. Zato jejich nejbližší soupeřky nastoupí do utkání v plném herním vytížení. „Snažily jsme se dát do přípravy maximum, ale dlouhá pauza je na tréninku pořád znát. Uvidíme až v zápase, jak na tom jsme. Věřím ale, že si všechno sedne a hra bude vypadat dobře,“ líčila Stoupalová.

Český výběr nyní se čtyřmi body vévodí čtyřčlenné skupině D, z níž postoupí přímo na šampionát vítěz a dál pět nejlepších celků z druhých míst.

Svěřenky kouče Svitka si tak mohou teoreticky zajistit účast na Euru v roce 2021 ve Francii a ve Španělsku už tento víkend.