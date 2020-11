Vyhlášení následovalo těsně po dojezdu finále, kdy se o třiatřicetiletého českého reprezentanta po vyčerpávající disciplíně stále ještě pokoušely mdloby. „Taky mohli vyhlásit soutěž o to, kdo se udrží na pódiu. Když dojedu kilák, ležím na zemi patnáct nebo dvacet minut, než se z toho dostanu, nemůžu ani chodit. Tady dvě minuty poté, co jsem slezl z dráhy, za mnou utíkal jeden z organizátorů, že se mám rychle dostavit na stupně vítězů. Řekl jsem mu, že potřebuju ještě aspoň tři minuty. Jít tam a zpívat hymnu bylo možná tak těžké jako kilák, ale jsem rád, že jsme si mohli zazpívat,“ vzkázal Bábek Deníku Rovnost přímo z Plovdivu.

Ovládl už kvalifikaci pevného kilometru a ve finálové jízdě se ještě zlepšil, zvítězil v čase 1:00,517 minut. Přitom brněnského rodáka mírně přidržel startovní blok. „Už jsem tuhle situaci zažil a párkrát mi to zničilo závod. Ale nenechal jsem se ovlivnit, okamžitě jsem přepnul a dal do startu ještě víc. Člověk cítí velkou tíhu, když stojí na startu a ví, že má obrovskou šanci, jen to nesmí pokazit. Nakonec to i přes podržení v bloku klaplo,“ oddechl si Bábek.

Druhý skončil Ethan Vernon z Velké Británie, jenž ztratil 482 tisícin sekundy. Ve finále přeskočil druhého z kvalifikace Jonathana Milana z Itálie, který se s výkonem 1:01,009 propadl na třetí příčku. „Obě jízdy od sebe dělily necelé dvě hodiny, což je šíleně těžké. Paradoxně to byl nejspíš bonus pro mou konstituci a výkonnostní projev. Zlepšil jsem se, i když většině lidí ve druhé jízdě došlo,“ pronesl Bábek.

Ten už ve středu pomohl brněnské sestavě ke stříbru v týmovém sprintu a po sobotním neúspěchu v keirinu, kde skončil sedmý, si spravil chuť v kilometru. „Když jsem odjížděl, přál jsem si titul mistra Evropy buď z kilometru, nebo z keirinu,“ pravil Bábek.

V kilometru už kraloval na loňských Evropských hrách, vlastní evropský bronz z Paříže z roku 2016 a před třemi lety v Hongkongu se stal vicemistrem světa. Kontinentální titul získal podruhé poté, co před čtyřmi lety ve Francii vyhrál keirin.

Šestý skončil v kvalifikaci i ve finále pevného kilometru Jakub Šťastný z Dukly Brno, v souboji nejlepších osmi jezdců předvedl čas 1:01,614.

Sprinterky zakončily evropský šampionát závodem na 500 metrů s pevným startem. Sára Kaňkovská z Dukly Brno, která v sobotu v keirinu vybojovala pro českou výpravu další stříbro, obsadila tentokrát šestou příčku v čase 34,967 sekund. Její týmová kolegyně Veronika Jaborníková dojela sedmá s výkonem 35,772. Mistryní Evropy se stala Darja Šmelevová z Ruska s časem 32,720.