Do nové etapy vstupuje Basket Brno. Klub po minulé sezoně vyměnil trenéra, proměnil se hráčský kádr a také se chystá změna majetková struktury. To však nemá brněnský klub přibrzdit, ale naopak, hodlá se posunout ještě dopředu.

Brněnské basketbalisty vede od léta trenér Martin Vaněk (na snímku). | Foto: Basket Brno

Přestože personálních změn se událo hodně, k té nejpodstatnější se schyluje, a to v majetkové struktuře. Svůj podíl v Basketu Brno v dohledné době patrně prodá izraelský spolumajitel Yediddia Rapapport. „Jedná se o odkoupení jeho akcií dalšími lidmi, kteří by měli chuť a zájem vstoupit do klubu. V současné chvíli probíhají jednání na úrovni akcionářů,“ potvrdil generální manažer klubu Roman Marko.

Hlavní akcionář Ctirad Nečas tak v dohledné době získá jiné partnery. Rapapporta totiž rozlítila uplynulá sezona, v níž Basket Brno nepřešel přes Opavu ve čtvrtfinále nejvyšší domácí soutěže. „Rapapportova filozofie a naše nebyly v symbióze, byl a je extrémně motivovaný na výsledky, což jsme samozřejmě taky, ale je potřeba to vnímat v ekonomickém kontextu. Celková filozofie klubu je taková, že dáváme příležitost hráčům, kteří vzejdou z naší mládeže. Kvalitních českých hráčů tolik na trhu není, to si přiznejme otevřeně, takže je potřeba přivádět cizince, což není nákladově úplně jednoduchá záležitost a trpí tím i mladí čeští hráči, kteří by měli dostávat šanci. To byl kámen úrazu, na kterém jsme se ne úplně shodovali. Není v mojí kompetenci hodnotit tyto věci, ale filozofie a možná i kulturní rozdílnost v tom hrály svoji roli,“ přiblížil Marko důvody odchodu izraelského šéfa.

K výrazné změně došlo také na lavičce, po čtyřech letech skončil trenér Lubomír Růžička, který zamířil do maďarského klubu Zalakeramia ZTE KK. Nahradil ho dosavadní asistent Martin Vaněk. „Výsledky v přípravě naznačily, že herní projev a strategie týmu je nastavená velmi dobře. Trenér se chce hodně opírat o mladé hráče, což je jeden z cílů a faktorů, jak se tento klub chce ubírat,“ podotkl Marko.

Asistenty se stali Jan Pavlík, který má za sebou bohatou hráčskou kariéru v České republice i Maďarsku, a Tomáš Nesrovnal, jenž má na starosti zejména skauting a videorozbor.

Změny se dotkly také hráčského kádru, Basket opustili reprezentanti Šimon Puršl a Richard Bálint, mladík Jakub Nečas, ale také Američané Randy Culpepper a Kameron Chatman. Mužstvo naopak posílil navrátilec Ondřej Šiška a dva pivoti: Američan Greg Lee, který uplynulý ročník strávil ve druhé nejvyšší portugalské soutěži v týmu Galitos-Barreiro, a Litevec Tomas Zdanavičius, jenž přišel z Interu Bratislava. „Ondra Šiška má všechny kvality, aby mohl být jedním z tahounů týmu jak na útočné, tak na obranné polovině. Vnímal jsem otazníky, jak bude vypadat hráč ze druhé portugalské ligy, ale s managementem a trenérským týmem jsme udělali velmi dobrou práci při rekrutování hráčů. Měli jsme hodně informací a věděli jsme, že bereme velmi kvalitní hráče, kteří to v přípravě potvrdili,“ podotkl trenér Vaněk.

Basket Brno vedle Národní basketbalové ligy a českého poháru bude hrát opět severoevropskou ligu ENBL. „S přibývajícími účastníky má nově dvě skupiny po osmi týmech a náš cíl je postoupit do play-off, tedy skončit ve skupině v první čtyřce. I domácí pohár se mění, česká a slovenská federace se shodly na formátu Final Eight v Praze na Královce, kam postoupí čtyři týmy z České republiky a Slovenska. Uděláme maximum, abychom tam nechyběli,“ sdělil Marko a dodal: „Věříme, že v lize jsme se současným kádrem schopní atakovat první šestku.“

Do nového ročníku Národní basketbalové ligy vstoupí brněnský celek netypicky pěti venkovními duely. „Měli jsem tři zápasy venku a dva doma, ale shoda okolností nás přiměla odehrát pět utkání venku. Hned třetí kolo jsme měli doma hrát s Pískem, ale přišlo nařízení od sportovního ředitele soutěží, že musíme vyjít Písku vstříc, protože má dva reprezentanty v basketbalu tři na tři. Hlavně kvůli fanouškům jsme nechtěli zápas překládat na jiný termín a nařízení ředitele je dané a nejde se odvolat. Pak jsme měli hrát v pátek doma s Kolínem, ale v naší hale je mezinárodní závod ve sportovní gymnastice, nemáme halu, takže jsme si prohodili s Kolínem pořadatelství. Nicméně doufám, že fanoušci budou o to víc natěšení a přijdou nás podpořit 14. října doma s Děčínem,“ doufal Marko.

Basket začíná v sobotu v půl šesté večer na Folimance proti USK Praha. „Začátek ligy pro nás nebude jednoduchý, ale odhodlání a kvalita v týmu je. Pokud vyhrajeme zápasy venku, může nás to nakopnout do sezony ještě mnohem víc,“ poznamenal Vaněk.