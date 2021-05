Ten poslední dvě sezony hrál v Českých Budějovicích, s nimiž v tomto ročníku získal extraligové stříbro. Jenže na palubovce odehrál jen 56 setů, v nichž zaznamenal 94 bodů. „V Budějovicích je vždycky velký tlak a hraje ten, kdo má zrovna nejlepší formu. Tento rok jsem asi nepotvrdil to, co po mně vedení vyžadovalo, ani já jsem nebyl spokojený,“ poznamenal 203 centimetrů vysoký volejbalista, jenž před angažmá na jihu Čech strávil tři roky v Karlových Varech.

Marek Zmrhal

narozen: 10. srpna 1993 v Jihlavě

post: smečař

současný klub: Volejbal Brno

kariéra: Brno (2013-2016), Karlovarsko (2016-2019), České Budějovice (2019-2021)

úspěchy: český mistr z roku 2018, vítěz českého poháru z roku 2020, dvojnásobná účast v Lize mistrů, člen české reprezentace

Herní vytížení bylo důležitý faktor při rozhodování o jeho dalším kroku. „Chtěl jsem se dostat do týmu, ve kterém bych měl větší úlohu jako hráč, protože v Budějovicích jsem tolik prostoru nedostal. Brno mě oslovilo s tím, že má se mnou plány a chce, abych hrál v základní sestavě. Navíc znám město, hodně lidí a vím, jak to v klubu chodí. To bylo pro mě rozhodující,“ uvedl Zmrhal.

Od něj se v brněnském celku očekává především bodový přínos. „Marek je vysoký smečař, který útočí hodně razantně. Je velice dobře fyzicky disponovaný a také dobrý parťák do kolektivu,“ řekl na adresu svého nového svěřence kouč Volejbalu Ondřej Marek.

Jeho tým dozná před startem přípravy víc změn. Už v minulé sezoně před koncem základní části odešel do Karlovarska Daniel Římal, nyní do Liberce zamířil Jan Pražák. „Honza v Brně už odvedl své a měl by se v kariéře posunout dál. Liberec hraje pravidelně evropské poháry a v extralize o medaile. Pro něj to je dobrá příležitost, aby se jednou dostal k angažmá v zahraničí,“ vysvětlil Marek a prozradil, že na odchodu je také smečař Martin Licek.

Do brněnského kádru proto hledá ještě dvě nové tváře. „Potřebujeme postavit tým tak, abychom v něm měli vyšší hráče. K nahrávači Pepovi Truongovi chceme přes dva metry vysokého univerzála a ještě jednoho vyššího blokaře,“ podotkl Marek.

Zmrhal tak nyní přichází do jiného Brna, než které kdysi opouštěl. Zatímco v sezoně 2015/2016 byl Volejbal druhý, v minulém ročníku skončil už v osmifinále play-off.

A jaké jsou ambice nyní? „Budeme mít poměrně mladý tým a do sezony půjdeme s tím, abychom se v základní části umístili co nejvýš, ideálně do šestého místa,“ prohlásil Zmrhal.

Jihlavský rodák je nyní na reprezentačním soustředění. „Nominaci jsem ani nečekal, protože ze začátku jsem nebyl ani v širším kádru. Až ve finálové sérii mi volal trenér, že mě do něj dopsal. Po dalších dvou týdnech se mi ozval, že se nějací hráči zranili a povolal mě,“ líčil.

Český výběr čeká v září domácí mistrovství Evropy. „Místo v reprezentaci beru jako odměnu za trpělivost. Když budu dobře pracovat a trenér si mě v nominaci nechá, budu rád, protože každý si chce zahrát na domácím šampionátu,“ dodal Zmrhal.