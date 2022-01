Trofej na dosah

Krejčíková po zmíněné porážce zvládla po boku Siniakové čtvrtfinále i semifinále a v neděli si spolu zahrají o první grandslamovou trofej nové tenisové sezony.

„Je parádní, že jsme zase ve finále. Musely jsme projít několika těžkými zápasy, abychom se tam dostaly. Jsem na nás pyšná a těšíme se,“ svěřila se Krejčíková po semifinálovém triumfu nad třetím nasazeným párem Belgičankou Elisou Mertensovou a Ruskou Veronikou Kuděrmětovovou 6:2 a 6:3.

„Jsem šťastná, že vyhráváme a hrajeme výborně. Tlačíme na soupeřky, aby hrály na hranici možností,“ doplnila Siniaková. „Cítím se skvěle. Jsem nadšená, že jsme zase ve finále, a snad budu hrát lépe než loni.“

Před rokem padly ve finále s Mertensovou a Běloruskou Arynou Sabalenkovou. Letos si to rozdají s brazilsko-kazašským párem Beatriz Haddadová Maiaová a Anna Danilinová, který je obrovským překvapením turnaje. Naopak Češky procházejí turnajem bez klopýtnutí. Ještě neztratily ani set a naplňují pozici deblových světových jedniček.

Krejčíková se Siniakovou budou v neděli usilovat o čtvrtý grandslamový titul ve čtyřhře. Dvakrát uspěly na Roland Garros (2018 a 2021) a jednou ve Wimbledonu (2018). Loni navíc přidaly titul z Turnaje mistryň a zlato z olympijských her.

Sebevědomí roste

„Budujeme si sebevědomí. Je teprve začátek sezony, všechno je od začátku a každý nás chce porazit, proto je to možná teď těžší. Ale zatím odvádíme dobrou práci a uvidíme, jestli to dotáhneme až do vítězného konce,“ pravila Krejčíková.

„Ve finále je vždycky důležité soustředit se na sebe a předvést nejlepší výkon. Už máme za sebou hodně velkých finálových zápasů a jsme dobrý tým,“ zvolala bojovně Siniaková.

Pokud mladé Češky dojdou až na vytoužený vrchol, vyrovnají se legendám – a mimochodem i svým mentorkám – Janě Novotné a Heleně Sukové. To je zatím jediný český pár v historii, který kraloval u protinožců. Od té doby uběhlo už 32 let.