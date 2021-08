Úkol před posledním hracím víkendem sezony zněl jasně – urvat dvě výhry. Jen ty totiž mohly Techniku posunout na druhé místo nadstavbové tabulky před pražskou Kotlářku. „Nervozita byla znát, naštěstí jsme v závěrečných dvou zápasech narazili na nejslabšího možného soupeře. Ve sportu se může stát cokoliv, ale kluci k utkáním přistoupili zodpovědně a dotáhli je do vítězného konce,“ těšilo Vacha.

Sezona Techniky

V základní části první ligy posbírala Technika deset výher a dvě porážky a do nadstavby postoupila z prvního místa. V bojích o extraligu pak tým šestkrát uspěl a čtyřikrát padl, což stačilo na druhou postupovou pozici. Extraligovou příslušnost pro příští rok si kromě Techniky v nadstavbě zajistila i Třebíč. Naopak pražská Kotlářka, Jablonec a Blansko sestupují.

V sobotním duelu zvítězil brněnský celek v Bučovicích 10:4, o den později si na domácím hřišti dokráčel pro výhru 9:0. „Chtěli jsme si pohlídat začátek obou zápasů, abychom měli hru pod kontrolou a nemuseli se bát o výsledek. To se podařilo,“ pochvaloval si Vach, který s Technikou v letech 1993 a 1994 vybojoval mistrovský titul.

Tradiční brněnský klub tak v šestičlenné nadstavbě uzmul druhou postupovou pozici. Tu první si zajistila Třebíč, která suverénně zvítězila ve všech deseti zápasech a uhájila tak extraligovou příslušnost. „Jsme rádi, že jsme po omlazení kádru kluky sladili do fungujícího celku. To je pro další sezony strašně důležité. Hráči, kteří letos návrat vybojovali, budou základními stavebními kameny pro nadcházející roky,“ přiblížil Vach.

Jedním z nich je i odchovanec Techniky Oliver Sázavský, který v letošní sezoně nevynechal ani jedno z dvaadvaceti soutěžních utkání. „Na hřišti jsem dostal spoustu prostoru. Po stránce osobního rozvoje mi hodně pomohl Matěj Menšík, díky kterému jsem šel výkonnostně nahoru,“ vyzdvihl hrajícího trenéra Techniky a českého reprezentanta dvaadvacetiletý zadní polař.

A přiznává, že facka v podobě loňského sestupu týmu prospěla. „Uvědomili jsme si, že pokud chceme hrát kvalitní baseball a posouvat se, musíme něco změnit. Letos se to povedlo a i díky tomu jsme postoupili,“ popsal Sázavský.

Návrat je o to sladší, že klub letos oslaví padesáté výročí založení klubu. Zároveň je to deset let od zisku posledního extraligového titulu. „Chtěli jsme výročí spojit s návratem do extraligy. Vyšlo to, je to dárek pro nás všechny,“ měl jasno manažer klubu.

Po skončení rozhodujícího duelu propukla na hřišti vítězná euforie. „Myslím, že nás před sezonou nikdo nepasoval do role stoprocentního favorita na postup, ale my jsme to zvládli. Těším se až poměříme síly s dalšími extraligovými týmy. Pomůže nám to v rozvoji do budoucna, výkonnostně se posuneme,“ sdělil Sázavský.

A došlo i na postupové oslavy. „Z kluků spadl stres, takže drobná oslava samozřejmě byla,“ dodal s úsměvem Vach.