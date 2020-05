Draci v minulosti přivedli do svého týmu řadu špičkových hráčů. K hvězdám jako Wesley Roemer, Jason Jarvis nebo Peter Moylan letos žádný úlovek kvůli omezením na hranicích a rozhodnutí České baseballové asociace nepřibude. „Domluvili jsme se na příchodu tří amerických hráčů, protože jsme přijali účast na Evropském poháru. Jednání nakonec padla, ale z našeho pohledu v tom nevidím žádný problém a doufám, že i ostatní týmy situaci zvládnou,“ říká trenér Draků Hynek Čapka.

Ten má i přes zákaz zahraničních posil z čeho vybírat. Na soupisce Draků se totiž nachází hned dvanáct členů širšího kádru české baseballové reprezentace. „Největší zkušenosti mají určitě Petr Čech, Jakub Hajtmar, Martin Schneider nebo Radim Chroust a předpokládám, že na nich bude stát zodpovědnost týmu. K nim se musí přidat další mladí hráči, kteří snad prokážou, že na to mají,“ říká Čapka.

MLÁDÍ VPŘED

Kádr Draků opustil nadhazovač Michal Sobotka, když zamířil do brněnské Techniky. Víc prostoru tak pravděpodobně dostanou dvaadvacetiletý Filip Čapka nebo o dva roky mladší Viktor Večerka, který loni podepsal smlouvu s Kansas City Royals ze slavné MBL. „Máme víc nadhazovačů než ostatní týmy, které se spoléhají řadu let, že přivedou cizince a ti sezonu odhází. Také přivádíme zahraniční hráče, ale když je nemáme, není to tak, že by neměl kdo házet. Jde o šanci pro mladé se prosadit,“ podotýká zkušený český reprezentant Jakub Hajtmar.

Kvůli pozdějšímu startu extraligy o téměř dva měsíce nabídne základní část o devět zápasů míň a týmy odehrají o víkendu místo tří duelů pouze dva. Draci proto poslali na hostování šest mladých hráčů. „Pokud bude potřeba, povoláme je zpět do prvního týmu. Některé z nich určitě použijeme v nadstavbě, pokud se do ní dostaneme, v což samozřejmě doufám. Teď máme relativně úzký kádr, ale chceme hráčům dát velké herní vytížení,“ vysvětluje Čapka.

Absence zahraničních posil otevírá debatu, jak sázka na české hráče ovlivní umístění v tabulce. „U silných týmů se nic zásadního nezmění. Navíc jim pomůže, že se jim vrátili studenti z amerických vysokých škol, třeba Kotlářka bude hodně nepříjemný soupeř. A pak jsou týmy, které potřebovaly pokrýt nějaký post cizinci, ale musí soutěž odehrát s mladými hráči a proti nim se udělá třeba víc bodů. Rozhodující vliv to však mít nebude,“ předvídá Čapka.

HLADKÉ VÝHRY

Před startem extraligy stihli Draci odehrát tři přípravná utkání, kdy dvakrát zdolali blanenskou Olympii 12:0 a 8:2 a jednou brněnskou Techniku 10:0. „Soupeři nás moc neprověřili. Neměli tak silný útok jako mají nejlepší týmy v soutěži, se kterými se chceme měřit. Až po prvních zápasech uvidíme, jestli jsou hráči dostatečně připravení,“ říká Čapka.

Draci vkročí do zkrácené sezony už v pátek v sedm hodin večer, když se střetnou v Ostravě s obhájcem titulu Arrows. V sobotu od čtyř hodin odpoledne pak hostí stejného soupeře na domácím hřišti. „Baseball hraji dlouho, takže vím, co od začátku sezony očekávat. První zápasy jsou hodně na oťukání, takže je jedno, s kým začínáme. Připravili jsme se hlavně individuálně, nedívali jsme se na výsledky, ale teď se počítá každá výhra,“ uvědomuje si Hajtmar.

PAVEL ŠŤASTNÝ