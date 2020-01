I kvůli zmíněnému karambolu s Nizozemcem skončil v premiérovém ročníku legendární rallye v Saúdské Arábii až na sedmatřicáté pozici a zaostal tak o dvacet pozic za svým loňským počinem. „To je dobrota, že si to ani neumíte představít,“ odfrkl si na Facebooku padesátiletý pilot při póze s pivem v ruce. Alkohol byl pro závodníky letošního premiérového ročníku v přísně muslimské zemi zapovězený.

Ouředníček měl tentokrát cestu do finiše legendárního závodu svízelnou nejen kvůli nehodě. Trable řešil i v poslední etapě. „Když jsme ráno odjížděli z bivaku, zjistili jsme, že nepracuje teplotní čidlo motoru. A zároveň nebyly funkční hlavní ventilátor a chladič, což jsou obrovské komplikace,“ prohlásil Ouředníček.

Z bivaku vyrazil na odbavení startu etapy a vrátil se zpět. S pomocí mechaniků stáje South Racing se sice povedlo problémy s ventilátorem na chvíli zažehnat, ale poté se objevily další peripetie, které brněnský závodník dokázal opět s pomocí spolupracovníků opravit.

Trable si brněnský automobilový pilot s navigátorem Davidem Křípalem užili i při závěrečné pasáži poslední etapy, na třicetikilometrovém měřeném okruhu. „Auto začalo jakoby zpívat a kňučet. Nevěděli jsme, co se děje. Pak jsme zjistili, že nám z převodovky tekl ve velkém olej. Měli jsme velké štěstí, že jsme dorazili do cíle,“ ulevil si zkušený brněnský rodák, jenž počtvrté v řadě dojel do cíle slavného podniku v roli řidiče.

Jihomoravané na Dakaru 2020

Tomáš Ouředníček

- Stáj: Ultimate Dakar

- Kategorie: automobily

- Navigátor: David Křípal

- Umístění: 37. pozice

- Ztráta na vítězného Carlose Sainze: 15: 51:01 hodin

- Dakar 2019: 17. pozice



Jan Brabec

- Stáj: Big Shock Racing

- Kategorie: motocykly

- Umístění: 54. pozice

- Ztráta na vítězného Rickyho Brabce: 16:12:18 hodin

- Penalizace: 6:56 hodin

- Dakar 2019: 34. pozice

Motocyklista Jan Brabec z Nosislavi u Brna finišoval legendární rallye potřetí v kariéře a tentokrát zejména vinou šestihodinové penalizace za špatnou opravu řídítek skončil v celkovém pořadí až čtyřiapadesátý, daleko za svými předcházejícími umístěními ve čtvrté desítce.

Pro pilota stáje Big Shock Racing bylo ale letos úspěchem dokončení slavné rallye. V minulém roce měl totiž hrozivou nehodu při tréninku v Tunisku, při níž málem přišel o život a dlouho se z ní dostával. „Po tom všem, co jsem prožil, jsem jel s větší pohodou a šetřil zašroubované koleno, aby vydrželo až do cíle,“ poznamenal po konci Dakaru rodák z Hustopečí.

Největší komplikace řešil v desáté etapě, kdy po pádu z ostré duny zničil řídítka. „Je to Dakar, letům se občas nevyhneš. Jsem rád, že jsem to dal a děkuju všem, kteří mi pomáhali a fandili,“ vzkázal Brabec.

O zážitky z legendárního závodu se podělí společně se stájovým kolegou Martinem Macíkem, jenž se svým kamionem finišoval nejlépe ze všech českých závodníků na pátém místě, při sérii talk- show s názvem Posedlí Dakarem.

V Brně se oba jezdci představí 6. února v Zoner Bobyhall. Lístky lze koupit na internetu na www.ticketportal.cz.