„Zlobily nás především neproměněné střely z podkoše. Kdybychom je daly, hrajeme vyrovnaně až do konce. Pak tam ale nebyla už síla výsledek zvrátit,“ řekl královopolský kouč Dušan Medvecký.

Brňanky ztrácely na soupeřky necelé dvě minuty před koncem šest bodů. „Byly jsme dlouho na dostřel, ale s takovým týmem, jak se rozdíl pohybuje kolem deseti bodů, to je strašně moc. Každý bod stojí hodně sil a když už jsme začaly pomalu ztrátu stahovat, daly nám jednoduchý koš,“ litovala křídelnice brněnského celku Eva Kopecká.

KP Brno - Elazig 61:73

Čtvrtiny: 16:19, 7:14, 17:20, 21:20.

Nejvíc bodů v utkání: Kopecká 15, Potterová 13, Pageová 12 – Cannonová 28, Mitchellová 24.

Rozhodčí: Nicolae (Rumunsko), Chueca Morenová (Španělsko), Tukiss (Lotyšsko).

Bez diváků.

Sestava KP Brno: Potterová, Březinová, Pageová, Kopecká, Zohnová – Beránková, Dudáčková, Fadrhonsová, Hadačová, Hynková, Remenárová.

V tureckém týmu ve všech utkáních eurocupové základní skupiny D zářily v brněnské hale ve Vodově ulici hlavně dvě americké basketbalistky, a to Emma Cannonová a Kelsey Mitchellová. První z nich v duelu proti KP nevynechala ani sekundu a zaznamenala osmadvacet bodů, druhá čtyřiadvacet. „Jsou to špičkové hráčky WNBA a neslezou ze hřiště. Takové se brání velmi těžce. Myslím ale, že jsme podaly dobrý výkon v obraně. Bohužel to nestačilo,“ hlesla Kopecká, jež si připsala v duelu patnáct bodů.

Hráčky odehrály v eurocupové bublině tři zápasy ve čtyřech dnech. „Bylo to absolutně šílené tempo. Čekaly jsme, že poslední zápas bude fyzicky náročný, a to se potvrdilo. Prostě nejsme zvyklé na tolik zápasů, jde ale o super zkušenost,“ pravila Kopecká.

Královo Pole obsadilo ve skupině D třetí místo. Do osmifinále EuroCupu se probojovaly hráčky polského Gorzówa a tureckého Elazigu. „Jsem hrdý na svůj tým, je nově poskládaný, nemáme žádnou hvězdu z WNBA a tak velkou individualitu. Mrzí nás ale porážka s Moskvou (72:78 – pozn. red.), proti Elazigu už zkrátka nebyla síla,“ přiznal Medvecký.

Jeho svěřenky v turnaji zvítězily ze tří zápasů jednou, když si hned v úvodním úterním duelu poradily s Gorzówem 72:70. „Pro mě je každá výhra v EuroCupu úspěch. Jde o druhou nejtěžší soutěž v Evropě a každý skalp je cenný. Zamrzí ale, že jsme porazily Gorzów, který jde nakonec nahoru. Je to škoda, jsou to ale pro nás další zkušenosti,“ dodala Kopecká.