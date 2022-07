Energy IN k vylepšení používá speciálně vyvinutou folii, kterou umisťuje uprostřed mezi dvě skla v okenním rámu. Tím, že je napnutá uvnitř a nikoliv vně okna, získává vlastnosti, které ji činí zcela výjimečnou.

Volbou vhodných protislunečních vrstev na vnějším skle umí například odrážet sluneční teplo. „Oceňují to především naši zákazníci z řad škol či administrativních budov. Hlavně ve školách se nám daří pomocí našeho řešení snížit teplotu v interiéru až o šest stupňů Celsia. Běžně garantujeme snížení teploty o čtyři stupně. Při pobytu žáků ve třídě, kdy teploty venku gradují, je opravdu zásadní, zda máte uvnitř 30 nebo 24 stupňů Celsia. Naše folie a kvalitní těsnění napomáhají i tomu, aby v zimě z objektu neunikalo teplo ven,“ nastiňuje jednatel společnosti Energy IN Michal Bílek.

„Hlavně ve školách se nám daří pomocí našich folií snížit teplotu v interiéru až o šest stupňů Celsia.“

Upozornil přitom, že jejich výrobek prošel náročnými testy na UV záření. „Izolační sklo s naší folií jsme vystavili koncentrovanému UV záření, zaměřenému do jediného místa na folii. A přesto ani po simulovaném dlouhodobém stárnutí se degradace na ní neobjevila, byla nulová,“ popsal.

Na výzkum a aplikovaný vývoj izolačního skla získala společnost dotaci z fondů EU přes 17 milionů korun. Sama dodala dalších více než 7 milionů. Výstupem projektu byly funkční vzorek, užitný vzor, prototyp a také potřebný software. Toto technické řešení má široké uplatnění v oblastech stavebnictví, chladírenské techniky, a těžit z něj může i u nás velmi rozšířená výroba v oblasti automotive.

Životnost oken s dvojskly se díky folii zvýší

Při vylepšení stávajících oken s dvojskly nanopovrchem odpadají zákazníkovi starosti s bouráním ve zdi kvůli novým plastovým oknům.

Za hlavní výhodu ale jednatel firmy považuje to, že jejich vylepšením se celková životnost okna výrazně prodlužuje. „Pokud plastový rám není prasklý a provedeme výměnu těsnění, může starší okno po tomto vylepšení sloužit dalších dvacet let. Je to tedy i výrazně ekologicky šetrnější, než vyrábět nové plastové rámy,“ zdůrazňuje. Navíc jsou tímto způsobem ošetřená okna až o třetinu lehčí než trojskelná, což nenamáhá tolik panty.

Nabízí se tedy otázka, zda lze folii použít do každého okna s dvojskly. Podle zkušeností brněnské firmy prakticky ano.

„Výjimku tvoří speciální rámy oken, většinou ocelové, kde je pouze jedna tabule skla, což jsou okna většinou na starých historických budovách,“ vysvětlil jednatel Michal Bílek.

Folie mezi skly má i další výhody

Okna opatřená touto nově vyvinutou folií zákazníkovi vyřeší kromě problémů s přehříváním interiéru také trable s kondenzací vody na sklech, přílišným únikem tepla, ale i hlukem.

„Umíme navrhnout opatření, které zvýší akustický útlum oken až desetinásobně – tedy jako by se zdroj hluku ocitl v desetkrát větší vzdálenosti,“ upřesňuje Bílek.

Energy IN nemá vlastní výrobní kapacitu na produkci folie, kterou vyvinula, nechává si ji podle vlastní receptury vyrábět u svých partnerů. Zákazníky firmy jsou jak obchodní společnosti, tak i koneční spotřebitelé z velkých firem.

Svými plány do budoucna se firma nijak netají. „Rádi bychom naši technologii a know-how rozšířili i do světa. V současnosti už naše poznatky využívá partnerská firma v Anglii. Chtěli bychom z příjmu z licencí financovat další vývoj,“ říká s přesvědčením Michal Bílek.

Podle něj by celé výrobě výrazně přispěla automatizace linky. To by ovšem vyžadovalo velikou odbornost a také zaškolení týmu obsluhy strojů.

Michal Bílek: Modernizace procesu zlevnila výrobu izolační folie

Pro okna s dvojskly vyvinuli v Brně řešení, kterým je povýšili nad úroveň současných trojskel. Stojí za ním společnost Energy IN, která funguje na trhu s okny již více než sedmnáct let. Před pěti lety se jí podařilo získat přes 17 milionů korun z fondů EU. O dotaci i o tom, jaké řešení pro stará okna s dvojskly firma vyvinula, jsme si povídali s jejím jednatelem Michalem Bílkem.

Michal Bílek, jednatel Energy INZdroj: se svolením Energy INMůžete přiblížit, čím se vaše společnost zabývá?

Především se zabýváme vývojem řešení pro vylepšení zasklení stávajících oken s dvojskly, aby byla na lepší úrovni než v současnosti prodávaná okna s trojskly. Velmi zjednodušeně řečeno, vylepšujeme vlastnosti starých oken, na což máme vlastní know-how. Zabýváme se jak vývojem a výrobou, tak i aplikacemi a montáží.

Před pěti lety jste získali nemalou evropskou dotaci. K čemu jste ji využili?

Potřebovali jsme vylepšit a zjednodušit výrobní proces, abychom byli více konkurenceschopní. Měli jsme tehdy na stole návrh, jež by výrobu zlevnil. Díky dotaci jsme jej mohli dovyvinout a můžeme naše řešení zasklení vyrábět podstatně levněji.

Dříve jsme se orientovali na výrobu zasklení pro nová okna, ale zjistili jsme, že tento segment na trhu je pro nás nezajímavý, protože jsme dražší než běžná trojskla. Je to dané složitostí a výraznou náročností výroby, která neumožňuje plně automatizovaný proces, ale je spojena s podstatnou částí ruční výroby. Za stejné peníze, které nás stála jedna směna, tak běžná továrna vyrobí 500 trojskel, do nichž promítne veškeré režijní náklady. Zatímco my jsme schopni vyrobit přibližně 70 skel. Byť ve výsledku vycházel náš produkt jako technicky lepší, byl citelně dražší. Proto jsme se nakonec rozhodli požádat o dotaci, abychom se mohli pustit do inovace.

„Díky dotaci můžeme naše řešení zasklení vyrábět podstatně levněji.“

Čím tedy skla ve starých oknech s dvojskly vylepšujete?

Vyrobíme dvojsklo, kde je uprostřed mezi skly napnutá folie. Toto dvojsklo má technické parametry srovnatelné s trojsklem a v některých jej dokonce převyšuje. Když takto ošetřené dvojsklo poté osadíme do stávajícího okna, utáhneme těsnění a seřídíme kování, vylepší staré okno na úroveň nového okna s trojsklem.

Jaké vlastnosti má tedy folie, kterou mezi dvojsklo vkládáte?

Folie je čirá bez jakéhokoliv pokovení, má velmi výrazně menší interakci se slunečním teplem, než má prostřední sklo v běžném trojskle. To se působením slunečního záření rychle zahřeje a v létě pak celé sklo sálá dovnitř bytu horko. Navíc se v něm významně zvyšuje tlak plynu, a zvyšuje se riziko jeho úniku. Kdežto dvojsklo opatřené naší folií na sluneční záření nereaguje, zůstává chladné a má oproti trojsklu daleko větší životnost. Díky tomu, že „netopí“ do interiéru, má spoustu dalších výhod.

Folie mezi skly také pohlcuje přenos akustických vibrací mezi skly, takže dvojsklo s folií akusticky izoluje až čtyřikrát lépe než trojsklo. Tato modernizovaná okna jsou až o třetinu lehčí než ta s trojskly, což nenamáhá tolik panty a prodlužuje celkovou životnost okna. Folii si sami nevyrábíme, ale podle naší receptury si ji necháváme vyrobit u našich partnerů.

Jak velký tým lidí se na vašem projektu podílí?

V týmu máme dva inženýry-vývojáře, tři montéry a zbytek je desítka dalších pracovníků z administrativy a výroby.

