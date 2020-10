Pětačtyřicetiletá právnička z Níhova na Brněnsku celorepublikovou soutěž amatérských pekařů vyhrála před přibližně půl rokem. Život se jí od té doby změnil k nepoznání. "Už nedělám právničinu. Živím se různými spolupracemi, natáčením, nedávno jsme nafotili kuchařku a ráda bych brzy pořádala řemeslné a pekařské kurzy. Je to větší shon. Na druhou stranu dělám věci, které miluji a které mě naplňují," říká Burianová.

Ačkoli vystoupala na pekařský Olymp, nezapomíná pomáhat potřebným a podílí se na řadě charitativních akcí. Naposledy spolupracovala na sbírce Koláč pro Hospic, který dnes na jižní Moravě pořádá Diecézní charita Brno.

Zájemci mohou podpořit rozvoj domácí hospicové péče darem do charitní kasičky a Charita dárce odmění koláčem. "Na Koláči pro Hospic jsem se podílela už dvakrát. Takže mi teď přišlo naprosto smysluplné, že bych se s touto akcí měla dál spojit a dál v ní pokračovat," popisuje pekařka.

Pro charitu tak natočila videorecept na koláč a několik velkých kusů upekla pro dárce, kteří přispějí větší částkou. Sama je zároveň dnes bude prodávat v Tišnově na Brněnsku. "Myslím, že když člověk pomoci může, tak musí. Neměl by myslet jen na byznys, ale pokud je to jen trošku možné, tak si do programu zařadit i laskavé skutky. Vesmír mu to jednou jinou cestou vrátí. Kdyby se každý z nás rozhlédnul a šel pomoci třeba jenom sousedovi, byl by svět o moc hezčí," zamýšlí se.

Právě respekt k okolí je podle Burianové i jedním z hlavních důvodů, proč je v pečení úspěšná. "Jsem obyčejná ženská s dětmi a normálním životem a snažím se to dětem a rodině dělat hezký. I to pečení vám oplatí, pokud k němu nebudete přistupovat s pokorou. Třeba u chleba: kvásek reaguje na počasí a někdy mám pocit, že i na mou náladu. Děláte to pořád stejně, ale výsledek není vždy stejný. Kvas je živý organismus, takže se někdy vytáhne placka z trouby," popisuje žena.

I přes úspěch jí pečení ještě nezevšednělo. "Je to pro mě i druh relaxace. Ruce v těstě jsou léčivé. Zaženete starosti a tvoříte, pracujete rukama. Je to terapie těstem," vypráví Burianová.

Nejraději stále peče pro své blízké. Zejména děti. "Jsou to nejvděčnější strávníci. A největší kritici," uzavírá se smíchem pekařka.