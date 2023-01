Management očekává, že by tento krok měl přispět především k výraznému zlepšení pracovního i soukromého života zaměstnanců. Zaměstnanci, a zejména rodiče, budou mít v rámci týdne nový časový úsek, ve kterém nebudou pracovat, zatímco jejich děti budou ve škole. „Bude to čas, který zaměstnanci doposud neměli a ve kterém se mohou věnovat sami sobě. Myslím si, že to bude opravdu mimořádná změna, která může změnit život většiny z nich k lepšímu,“ uvedl ředitel firmy Radovan Musil. Ten zároveň věří, že lidé budou odpočatější, spokojenější a více motivovaní.

Zaměstnanci by přitom objem své dosavadní práce měli zvládnout za čtyři dny namísto pěti, při zachování standardní osmihodinové pracovní doby. Firma proto připravila řadu doporučení, jak se na zkrácený týden mohou připravit. Kromě snížení počtu meetingů jim bude nabízet například koučování nebo sdílení dobré praxe. Podle ředitelky pro strategii Zuzany Roznosové jde o změnu myšlení a postoje k práci. „Nejde o to odpracovat x hodin denně, ale vytvořit hodnotu. Je potřeba si práci lépe rozvrhnout a zamyslet se předtím, než člověk začne,“ sdělila.

Pracovní týden od pondělí do čtvrtka začne ve firmě fungovat od února a testovat se bude do konce června. Dopady nového režimu, přínosy i rizika bude vedení zjišťovat pomocí anonymních dotazníků. To je však přesvědčeno, že změnu jednoduše uvidí, a to jak na jednotlivcích, tak týmech.

Podle Roznosové zaměstnanci přijali krok velmi pozitivně a kladné reakce převažují nad obavami. „Měl jsem pocit, že čtyřdenní pracovní týden je něco, co je v Česku nedosažitelné a vnímám to jako obrovský benefit. Věřím, že mi změna přinese více energie, kterou dovedu přetavit v kvalitnější práci, ze které budu mít daleko větší radost. Zároveň jsem velmi rád, že budu moci trávit více volného času s rodinou a věnovat se svým koníčkům,“ nechal se slyšet například Jan Matoušek, který ve Phonexii pracuje.

Musil věří, že se čtyřdenní pracovní doba stane v Česku standardem, zejména v oblasti informačních technologií. Má k tomu přispět rozvoj technologií, automatizace i přístup k práci. „Samozřejmě nemluvím o záchranných složkách a dalších profesích, které musí fungovat nepřetržitě. Myslím ale, že součástí práce brzy budou nástroje, které umožní pracovat kratší dobu a lidé budou muset zároveň pracovat chytře a vynakládat podobné množství energie," dodal. Paralelou přitom může být práce z domova, kterou si před pandemií koronaviru řada lidí nedovedla představit a nyní běžně v mnoha firmách funguje.

Phonexia

* Brněnská firma Phonexia je globálně uznávaným hráčem na trhu s řečovými technologiemi.

* Firmu s téměř 50 zaměstnanci vede od června 2022 bývalý šéf vývojového centra Red Hat Radovan Musil.

* V roce 2021 se Phonexia stala Firmou roku.