Váš největší sportovní úspěch?

Pár sportovním úspěchů, ať už v rámci reprezentování školy na závodech nebo následně fotbalových by se našlo, ale osobně si nejvíc cením toho, že se mi podařilo zde ve firmě vybudovat tým, na který jsem opravdu pyšný.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník

Co děláte pro svou kondici?

Převážně běhám. Brzy se o moji kondici začne starat dcerka, protože se naučí chodit, a to se nezastavím.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Abych byl upřímný, asi nemám žádnou osobnost, se kterou bych si rád zahrál. Můj sen byl vždy zahrát si někdy na stadionu mého oblíbeného týmu, a tím je 1. FC Slovácko.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Pár vlastňáků jsem si bohužel v životě dal a ti co mě znají, vědí, že na to nejsem hrdý, ale o to víc se nyní snažím hrát fair play. Už to, že lze na turnaj Zaměstnanecké ligy vzít jen osm hráčů, mě uvedlo do nelehké situace. Nominaci by si z našeho IFE týmu zasloužil každý.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Za poslední dobu určitě VARu a rozhodčím.