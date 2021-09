Váš největší sportovní úspěch?

Páté místo na mistrovství republiky v národní házené starších žáků za mou rodnou obec Ostopovice.

Logo Zaměstnanecké ligy Deníku.Zdroj: Deník

Co děláte pro svou kondici?

Chodím, běhám a provozuji dvě velice zdravá cvičení nordic walking a pilates, obojí pod dohledem zkušené cvičitelky – mé manželky Romany. (úsměv)

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Se svým dědou Stanislavem Procházkou (1922), který už bohužel nežije, ale naučil mě kopat do míče a mít rád nejen fotbal.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Vlastňák jsem si dal mockrát a určitě ještě mockrát dám, to by byl výčet na A4. Ale když se to stane, je potřeba se otřepat, poučit a hrát dál.

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Když zůstanu u fotbalu, tak některým „rádoby fanouškům“ za to, že se chodí na fotbal akorát opít, sprostě vyřvat a tropit výtržnosti. Některým hráčům za neustálé simulování nebo „namistrované“ chování na hřišti i mimo hřiště. A některým funkcionářům fotbalu od těch nejvyšších světových pater až do těch nejnižších za všudypřítomnou korupci. Všechny tyhle věci strašně kazí krásnou hru, kterou jinak fotbal je.