Brněnské vodárny a kanalizace pečují o brněnskou vodu již 150 let. O vodu, která je díky vynakládanému úsilí stále stejně kvalitní a dobrá.

Éra koncepčního přístupu k zajištění kvalitní pitné vody pro moravskou metropoli a blízké okolí začala vybudováním úpravny vody v Pisárkách a založením první vodohospodářské společnosti ve městě, která se tenkrát jmenovala Brněnská vodovodní akciová společnost. Psal se rok 1872.

Dnes Brněnské vodárny a kanalizace pečují o více než 1400 km vodovodní sítě, což je stejná vzdálenost jako z Brna do Londýna.

Vše pro potřeby města

Přes tuto úctyhodnou délku se Brno řadí mezi ta evropská města, která ve snižování ztrát vody udávají tón. Monitoring sítě nejmodernější technikou, aktivní hledání skrytých úniků i pomocí satelitů, výborná práce expertů centrálního dispečinku, rychlost odstraňování havárií a v neposlední řadě investice, které putují do infrastruktury – to vše je nedílnou součástí každodenní činnosti BVK, díky čemuž si společnost dlouhodobě udržuje vysoký standard práce.

Brněnské vodárny a kanalizace se kromě vodovodů starají také o 1200 km kanalizační sítě, což je pro změnu stejně daleko jako z Brna do Paříže. Jedná se o složitý systém, do něhož patří také retenční nádrže, odlehčovací komory, shybky, čerpací stanice, čistírna a moderní dispečink.

„Sto padesát let je dlouhá doba. Je to život několika generací. Přístup brněnských vodo-hospodářů se za celou tu dobu nezměnil. Stejně jako naši předchůdci i my sledujeme trendy a zavádíme inovativní technologie. Jedině tak můžeme držet krok s dobou a rozvíjet brněnskou vodárenskou i kanalizační infrastrukturu. Náš úkol je pořád stejný – péče o brněnskou vodu,“ říká k výročí generální ředitel BVK Jakub Kožnárek.

Víkendová pozvánka

150. narozeniny je potřeba řádně oslavit. V druhé polovině září, konkrétně v sobotu 17. září a také v neděli 18. září BVK připravily pro veřejnost „Slavnosti vody“, spojené s bohatým programem pro celou rodinu.

V sobotu 17. září se akce uskuteční na Moravském náměstí u Jošta, v menším rozsahu tamtéž pak i v neděli odpoledne. Vyvrcholením bude představení „Magická fontána“ na Kraví hoře v neděli od 20. hodiny.

„Sledujte naše webové stránky, facebook, regionální noviny i časopisy, poslouchejte rádio Krokodýl, kde najdete všechny informace. Budeme rádi, když se přidáte a výročí s námi pořádně oslavíte,“ uzavírá Jakub Kožnárek.

