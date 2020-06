V projektu KváseCzech Kobéda lidem zjednodušuje čekání na domácí chléb. Aby si dobrotu za několik dní upekl každý, uspal kvásek do balíčků na výrobu domácího pečiva. Ty posílá lidem poštou. Od startu firmy před několika měsíci prodal už tisíce balíčků. Péct vlastní chleba začal Kobéda před osmi lety. „Chleba z obchodu mi vůbec nechutnal. Rozhodl jsem se, že upeču svůj. Musel jsem se to ale nějak naučit. Pekl jsem z droždí, zkusil jsem i domácí pekárnu. Upečené kousky mi ale pořád připadaly jako buchta," popisuje své pekařské začátky.

Zkrátka se mu nedařilo, a to ani když si vyrobil svůj první kvásek podle návodu z internetu. „Vůbec jsem netušil, jak to funguje. Místo chleba jsem z trouby vytáhl tvrdou, nenakynutou cihlu. Říkal jsem si, že to přece nemůžu vzdát, musím chleba nějak upéct a začal jsem pátrat," vzpomíná.

Tradiční postupy nakonec získal od babičky, první poslední o kvásku si zjistil z odborné literatury. Zanedlouho už v kurzech pečení chleba předával zkušenosti dál. „Na kurz přijdou lidé, kteří už o pečení zájem mají a chtějí se dozvědět víc. Já jsem chtěl posunout možnost upéct si dobrý chleba těm, kdo na kurz jít třeba nechtějí, ale chtějí mít dobrý chleba. Ze zpětné vazby na kurzech jsem sbíral informace o tom, co lidem chybí. Po kurzu spousta lidí neměla správné suroviny, aby mohli péct doma. Z toho se zrodil nápad na startovací balíček," vypráví Kobéda.

Jenže ani pak nebylo vyhráno. Jak v balíčku poslat kvásek poštou, aby přežil? Různé způsoby, jak jej uspat a znovu probudit, aby chleba vyšel, vymýšlel a testoval Kobéda celý rok. Na světě byl KváseCzech.

Vyrobit si vlastní kváskový chleba je časově náročné. „Založení kvásku trvá obvykle zhruba čtyři dny, pak začne reagovat, ale ještě není dostatečně silný. Než si člověk upeče první chleba, uplyne minimálně týden a půl. V balíčku jsem celý proces zkrátil na čtyři a půl dne. Navíc k tomu lidé nepotřebují žádné zkušenosti, stačí jen přesně dodržet návod," popisuje.

V pandemii kurzy vést nemohl, lidé se ale se o kváskové balíčky zajímali, chtěli péct. „Navíc droždí nebylo, tak jsme chtěli nějak pomoct. S Petrou Burianovou, která vyhrála soutěž Peče celá země, jsme vymysleli, že založíme kvásek přes instagram. Většina návodů končí hotovým kváskem. Ale lidé přece nedělají kvásek jen proto, aby ho měli, ale proto, aby si upekli chleba," říká.

Den po dni pak lidé sledovali, jak se o kvásek starat, desátý den pak instagram zaplavily obrázky bochníků. „Když jsem ten den otevřel instagram, bylo to úžasné. Jeden bochník za druhým, byly jich stovky. Původně to pro mě byla obrovská výzva, protože postup na založení kvásku i upečení chleba je můj, přes všechny roky jsem si ho vypiplal do detailů. Byl to vlastně test, jestli návod funguje i pro ty, kdo chleba nikdy nepekli. A byla to nádhera," popisuje.

Zatím Kobéda pracuje v oblasti informačních technologií, ale už se blíží čas, kdy profesi pověsí na hřebík a bude se věnovat jen KváseCzechku. V budoucnu si také plánuje dodělat rekvalifikační pekařský kurz. „Půjdu normálně do školy, na střední pekařskou," směje se.